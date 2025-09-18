விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘முத்து என்கிற காட்டான்’ ஷூட்டிங் நிறைவு… ஸ்ட்ரீமிங் எப்போது?
மணிகண்டன் இயக்கிய காக்கா முட்டை மற்றும் குற்றமே தண்டனை ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய அங்கிகாரத்தை அவருக்கு பெற்றுத் தந்தன. ஆண்டவன் கட்டளை படத்துக்குப் பிறகு 3 ஆண்டு இடைவெளியில் கடைசி விவசாயி படத்தை இயக்கி வெளியிட்டார். இந்த படம் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
இதையடுத்து விஜய் சேதுபதி மற்றும் மணிகண்டன் ஆகிய இருவரும் மூன்றாவது முறையாக ஒரு வெப் சீரிஸுக்காக இணைந்தார்கள். இந்த தொடருக்கு டிஸ்னி நிதியளிக்க முதல் பிரதி அடிப்படையில் மணிகண்டன் தயாரித்து இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் டிஸ்னி மற்றும் மணிகண்டன் ஆகியோருக்கு இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அந்த வெப் சீரிஸில் இருந்து மணிகண்டன் விலகினார் என்று சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் இப்போது பிரச்சனைகள் முடிந்து தொடரின் ஷூட்டிங் முடிந்து ரிலீஸுக்குத் தயாராகி வருகிறது. விஜய் சேதுபதி மற்றும் மிலிந்த் சோமன் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள இந்த தொடருக்கு ‘முத்து என்கிற காட்டான்’ என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் இதன் ஷூட்டிங் நிறைவடைநத் நிலையில் இந்த தொடரைப் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜியோ ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீம் செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.