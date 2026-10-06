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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (10:05 IST)

Baththa box office: 5 நாட்களில் ரூ.11 கோடியை கடந்த பத்தா

பத்தா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (10:08 IST)
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விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள  பத்தா திரைப்படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் குறித்த புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
இயக்குனர் அட்லி தயாரிப்பில் விஜய் சேதுபதி நடித்து கடண்டஹ் வியாழன் அன்று வெளியான படம் பத்தா. பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். iபடத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் இப்படத்தில் லிஜோமோல் ஜோஸ், சாய், சஹஸ்ர ஸ்ரீ உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
 
திரையரங்குகளில் வெளியான நாள் முதலே பாசிடிவான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் பத்தா 5 நாட்களைக் கடந்தும் பல திரையரங்குகளில் ஹவுஸ்புல்லாகவே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. 
 
இந்த நிலையில் பத்தா படத்தின் முதல் ஐந்து நாள்  வசூல் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன்படி,  பத்தா திரைப்படம் 5 நாட்களில் Sacnilk இணையதளம் வெளியிட்டிருக்கும் தகவல்படிபடி, ஐந்தாவது நாளான நேற்று பத்தா ஒரு கோடியே 30 லட்சம் ரூபாயை வசூலித்துள்ளது.  ரிலீஸாகி ஐந்து நாட்களில் இதுவரை 11 கோடியே 35 லட்சம் ரூபாய் வசூலாகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
விஜய் சேதுபதி தொடர்ந்து கதைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் திரைப்படங்களைத் தேர்வு செய்து நடித்து வரும் நிலையில்,  பத்தா படமும் ரசிகர்கள் மத்தியில்  நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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