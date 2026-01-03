சனி, 3 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (15:44 IST)

வசனமே இல்லாத விஜய் சேதுபதி படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

வசனமே இல்லாத விஜய் சேதுபதி படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான விஜய் சேதுபதி மற்றும் அரவிந்த் சுவாமி இணைந்து நடித்துள்ள 'காந்தி டாக்ஸ்'  திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 30-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்தில் அதிதி ராவ் ஹைதாரி மற்றும் சித்தார்த் ஜாதவ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். 
 
இப்படத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இது வசனங்கள் ஏதுமில்லாத ஒரு 'மௌனத் திரைப்படமாக' உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உணர்ச்சிகள் மற்றும் உடல் மொழியின் மூலமே கதையை நகர்த்தும் இந்த படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். வசனங்கள் இல்லாத சூழலில், ரஹ்மானின் இசை இப்படத்தின் முதுகெலும்பாக அமைந்து ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தை தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
கிஷோர் பாண்டுரங் பெலேகர் இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படம், இன்றைய காலகட்டத்திற்கு தேவையான ஒரு டார்க் காமெடி த்ரில்லராக இருக்கும் என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
Edited by Mahendran

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!தமிழ் திரையுலகின் இருபெரும் துருவங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஆகிய இருவரும் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரே படத்தில் இணையவுள்ளனர். இந்தப் பிரம்மாண்டமான திரைப்படத்தை கமல்ஹாசனின் 'ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்' நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

ஹாலிவுட் நடிகையை சந்தித்த நதியா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!

ஹாலிவுட் நடிகையை சந்தித்த நதியா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!தமிழ் திரையுலகில் ஒரு காலத்தில் இளைஞர்களின் கனவுக்கன்னியாக வலம் வந்த நடிகை நதியா, தற்போது ஹாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகை நிக்கோல் கிட்மேனைநேரில் சந்தித்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

சாப்பாட்டுக்கு வர்றேனு சொன்ன கமலை வேண்டானு சொன்ன பிரபலம்! இவ்ளோ கோவம் எதுக்கு?

சாப்பாட்டுக்கு வர்றேனு சொன்ன கமலை வேண்டானு சொன்ன பிரபலம்! இவ்ளோ கோவம் எதுக்கு?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக கருதப்படுபவர் நடிகர் கமல். சிவாஜிக்கு பிறகு நடிப்பில் கை தேர்ந்தவர் என போற்றப்படும் நடிகராக இருப்பவர் கமல்.

’துரந்தர்’ திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்த முதல்வர்.. என்ன காரணம்?

’துரந்தர்’ திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்த முதல்வர்.. என்ன காரணம்?நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான 'துரந்தர்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய சரித்திரம் படைத்து வருகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கியுள்ள இத்திரைப்படம், உலக அளவில் இதுவரை 1100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?காதல் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா என்பது போல் இன்றைய சூழ் நிலை மாறி விட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com