வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (19:21 IST)

மீண்டும் பாலிவுட்டுக்கு போகும் விஜய் சேதுபதி!.. வேறலெவல் கேரக்டர்!...

vijay sethupathi
குறும்படங்களில் நடிக்க துவங்கி அப்படியே சினிமாவுக்கு வந்தவர்தான் விஜய் சேதுபதி. சென்னையில் உள்ள நடிப்பு பட்டறையில் பயிற்சி எடுத்தவர் இவர். இயல்பான நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்தவர். துவக்கம் முதலே மற்ற நடிகர்களை போல ஹீரோயிசம் கட்டாமல், பந்தா பண்ணாமல், ஓவர் பில்டப் செய்யாமல், இயல்பாக நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.

அதனாலேயே இவரை பலருக்கும் பிடித்து போனது. அதேபோல் ஹீரோவாக மட்டுமே நடிப்பேன் என்று அடம்பிடிக்காமல் கேமியோ, வில்லன் என எல்லா கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்து வருகிறார் விஜய் சேதுபதி.. ஒருபக்கம் பாலிவுட் படங்களிலும் விஜய் சேதுபதி நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில்தான் பாலிவுட்டில் தங்கல் படத்தை இயக்கிய நித்திஷ் திவாரி தற்போது இயக்கிவரும் ராமாயணா படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஒரு முக்கிய வேத்தில் நடிக்கவிருக்கிறாராம்.
இந்த படத்தில் ராவணனின் சகோதரர் விபிசனன் கதாபாத்திரம் விஜய் சேதுபதிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

விரைவில் இது தொடர்பான படப்பிடிப்பு துவங்கவிருக்கிறது.ராமாயணா படத்தில் கே.ஜி.எஃப் நடிகர் யாஷ், ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, காஜல் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.இந்த திரைப்படம் வருகிற நவம்பர் மாதம் வெளியாகவுள்ளது..

’அய்யனார் துணை’ சீரியல் இனி ஒன்றரை மணி நேரம்.. விஜய் டிவியின் புதிய முயற்சி..!

’அய்யனார் துணை’ சீரியல் இனி ஒன்றரை மணி நேரம்.. விஜய் டிவியின் புதிய முயற்சி..!விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'அய்யனார் துணை' சீரியல் குழுவினர், ரசிகர்களுக்காக ஒரு புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

காலை பிடிச்சு கீழே உட்கார்ந்து! சரிதா பண்ண விஷயத்தால் கதிகலங்கிய நடிகர்

காலை பிடிச்சு கீழே உட்கார்ந்து! சரிதா பண்ண விஷயத்தால் கதிகலங்கிய நடிகர்80கள் கால கட்டம் என்று சொன்னாலே நாம் நினைவுக்கு வருவது ஸ்ரீதேவி, ஸ்ரீ பிரியா ,ராதா, அம்பிகா ,ராதிகா இவர்கள்தான். அந்த காலகட்டம் முழுவதும் இவர்கள்தான் கோலோச்சி வந்தனர்.

இனிமே 18 நாளில் சென்சார்!... மத்திய அமைச்சர் சொன்ன குட் நியூஸ்!

இனிமே 18 நாளில் சென்சார்!... மத்திய அமைச்சர் சொன்ன குட் நியூஸ்!திரைத்துறைக்கும், சென்சாருக்கும் இடையே பல வருடங்களாகவே சுமூகமான உறவு இல்லை.

அண்ணாச்சிக்கு இந்த முறை ஹீட்டு கன்பார்ம்!.. லீடர் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ எப்படி இருக்கு?..

அண்ணாச்சிக்கு இந்த முறை ஹீட்டு கன்பார்ம்!.. லீடர் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ எப்படி இருக்கு?..தமிழகத்தில் பல இடங்களிலும் கிளைகள் கொண்ட சரவணா ஸ்டோர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சரவணன்..

Sweety Naughty Crazy: ஒரே கில்மா சீனா இருக்கே!.. ஆண்டி வெறியன்ஸை சூடேத்தும் டிரெய்லர்!...

Sweety Naughty Crazy: ஒரே கில்மா சீனா இருக்கே!.. ஆண்டி வெறியன்ஸை சூடேத்தும் டிரெய்லர்!...தமிழ் சினிமாவில் ஏற்கனவே ஹர ஹர மஹாதேவிகி, இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, இரண்டாம் குத்து போன்ற அடல்ட் காமெடி திரைப்படங்கள் வெளிவந்திருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com