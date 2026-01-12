திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
Written By bala
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (15:07 IST)

என் கூட ஆட மாட்டேனு சொன்ன விஜய்! அதுக்கு காரணம் அந்த நடிகரின் படம்தான்
சினிமாவைப் பொறுத்த வரைக்கும் டான்ஸ் என்றாலே அது விஜய் தான். எப்படிப்பட்ட ஸ்டெப் கொடுத்தாலும் அதை அசால்ட்டாக ஆடி முடிப்பதில் தலை சிறந்தவர். டான்ஸ் மாஸ்டர்களால் கூட முடியாத கஷ்டமான ஸ்டெப்புகள் இருந்தால் கூட அதை ஒரு முறை பார்த்து விட்டால் போதும் ரிகர்சல் கூட அவருக்கு தேவை இருக்காது. ஒரே டேக்கில் ஆடி முடித்து விடுவார்.
 
இதைப்பற்றி அவருடன் நடித்த பல நடிகர்கள் கூறி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். சிறுவயதிலிருந்தே அவருக்கு டான்ஸ் என்றால் அவ்வளவு பிடிக்கும். அதற்கேற்ப அவர் நடித்த படங்களில் அவருடைய டான்ஸுக்கு என்று இசை அமைப்பாளர்கள் ஒரு பாடலை வைத்து விடுவார்கள். அது குத்து பாடலாக இருந்தாலும் சரி வெஸ்டர்ன் பாடலாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய ஸ்டெப்புக்கு ஏற்ற வகையில் பாடல்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். ரசிகர்களும் அதைத்தான் விரும்புகிறார்கள்.
 
கதை நன்றாக இருக்கிறதோ இல்லையோ அவருடைய நடனத்தை பார்த்து விடமாட்டோமா அப்படிப்பட்ட பாடல் படத்தில் இருக்காதா என்று இன்றுவரை ரசிகர்கள் ஏங்குவதையும் நாம் பார்த்து வருகிறோம். அதன் விளைவாகத்தான் ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கூட கடைசியாக ரசிகர்களுக்காக ஒரு ஸ்டெப் போட்டுவிட்டு சென்றார் விஜய். ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடைசி திரைப்படம்.
 
கடந்த ஒன்பதாம் தேதி அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த திரைப்படம். ஆனால் சூழ்நிலை காரணம், சென்சார் பிரச்சனை என பல காரணங்களால் அந்த படம் வெளியாகாமல் போனது. அந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதிக்காக உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ் ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தனர். இந்த நிலையில் பிரபல டான்ஸ் மாஸ்டர் அசோக் ராஜா விஜய் பற்றி ஒரு தகவலை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.
 
விஜய் உடன் பல படங்களில் ஆடியிருக்கிறார்.கேமியோ ரோலிலும் வந்து விஜயுடன் சேர்ந்து ஆடி இருக்கிறார். வேலாயுதம் படத்தில் சொன்னால் புரியாது பாடலை படமாக்கியவர் அசோக் ராஜா தான். அந்தப் பாடலில் விஜய்யுடன் ஒரே ஒரு சீனில் கேமியோவாக ஆட வேண்டியது. விஜய் உடன் ஆடலாம் என்று மிக ஆசையுடன் இருந்தாராம். இந்த படத்திற்கு முன்பு மிர்ச்சி சிவா நடிப்பில் தமிழ் படம் என்ற ஒரு படத்தில் மிர்ச்சி சிவாவுடன் இணைந்து அசோக் ராஜா கேமியோவாக வந்து ஆடியிருந்தார்.
 
அதை ரசிகர்கள் பல வகைகளில் கிண்டல் செய்து மீம்ஸ்களாக போட்டு விட்டார்களாம். அதனால் வேலாயுதம் படத்தில் விஜய்யுடன் ஆட வேண்டும் என்று நினைத்தபோது அதை விஜய்யே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டாராம். போதுண்டா அந்தப் படத்தில் கிண்டல் பண்ண மாதிரி இதையும் கிண்டல் பண்ணி விடுவார்கள். ஆடவே வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் விஜய். இருந்தாலும் அசோக் ராஜா அவருடைய ஆசைக்காக மறுபடியும் கேட்டாராம். முடியவே முடியாது என சொல்லிவிட்டாராம் விஜய்.

