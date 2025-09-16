செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (08:05 IST)

ரி ரிலீஸில் ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா விஜய்… சூப்பர்ஹிட் ‘குஷி’ ரி ரிலீஸ் அறிவிப்பு!

சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

சமீபத்தில் ஆளவந்தான், வேட்டையாடு விளையாடு, புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன், அஜித்தின் வாலி  ஆகிய திரைப்படங்கள் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றன. இவற்றில் உச்சமாக விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரி ரிலீஸில் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகிறது.

அதே போல சச்சின் படம் 8 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது. இந்நிலையில் தற்போது விஜய்யின் மற்றொரு சூப்பர் ஹிட் படமும் ரிலீஸுக்குத் தயாராகியுள்ளது. விஜய், ஜோதிகா ஆகியோர் நடிப்பில் எஸ் ஜே சூர்யா இயக்கத்தில் ஸ்ரீ சூர்யா மூவிஸ் தயாரித்த ‘குஷி’ திரைப்படம் வரும் 25 ஆம் தேதி முதல் ரி ரிலீஸாகவுள்ளது.

