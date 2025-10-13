திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (09:31 IST)

கரூர் துயர சம்பவம் எதிரொலி… ஜனநாயகன் இசை வெளியீடு ரத்து… ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றமா?

கரூர் துயர சம்பவம் எதிரொலி… ஜனநாயகன் இசை வெளியீடு ரத்து… ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றமா?
GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் மமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கிய நிலையில் பெரும்பாலானக் காட்சிகள் சென்னை பனையூரில் உள்ள ஸ்டுடியோவில் படமாக்கப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் இந்த படத்தின் மீது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் கடந்த மாதம் கரூரில் விஜய் கலந்துகொண்ட கட்சி மாநாட்டில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தால் விஜய் மேல் கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இதன் காரணமாக விஜய் தனது அடுத்தடுத்த அரசியல் பரப்புரைகளைக் கூட ரத்து செய்துள்ளார். இதன் காரணமாக மலேசியாவில் நடக்கும் என சொல்லப்பட்ட இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா ரத்து செய்யப்படும் என சொல்லப்படுகிறது. மேலும் ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியேக் கூட தள்ளிவைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக சினிமா பத்திரிக்கையாளர் ஜெ பிஸ்மி தனது யுடியூப் சேனலில் தெரிவித்துள்ளார்.

அவன உசுப்பேத்தியே இப்படி ஆக்கிட்டாங்க… விஜய்யைக் காப்பியடிக்கும் சஞ்சீவ் குறித்து ஸ்ரீ வருத்தம்!

அவன உசுப்பேத்தியே இப்படி ஆக்கிட்டாங்க… விஜய்யைக் காப்பியடிக்கும் சஞ்சீவ் குறித்து ஸ்ரீ வருத்தம்!தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கும் விஜய் தனது கடைசிப் படமான ஜனநாயகன் படத்துக்குப் பிறகு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக விஜய்யின் மார்க்கெட் உச்சத்தில் உள்ளது. அவரது சுமாரான படங்கள் கூட நல்ல வசூலைப் பெறுகின்றன. இந்த நேரத்தில்தான் விஜய் சினிமாவை விட்டு அரசியலுக்கு செல்கிறார்.

என் தந்தையை நடிப்பு ரீதியாக தோற்கடிக்க முயல்வேன்… துருவ் விக்ரம் கருத்து!

என் தந்தையை நடிப்பு ரீதியாக தோற்கடிக்க முயல்வேன்… துருவ் விக்ரம் கருத்து!நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் விக்ரம் ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’யின் ரீமேக் படமான ஆதித்யா வர்மா படம் மூலமாக் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘மகான்’ திரைப்படத்தில் நடித்தார். அதையடுத்து மூன்றாவது படமாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ‘பைசன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். ஆனால் ‘பைசன்’ படம்தான் தன்னுடைய முதல் படம் என்று துருவ் தெரிவித்துள்ளார்.

அட்லி & அல்லு அர்ஜுன் படத்தின் டைட்டில் & முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்!

அட்லி & அல்லு அர்ஜுன் படத்தின் டைட்டில் & முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்!அட்லி இயக்கத்தில் இதுவரை வெளியாகி இருப்பது ஐந்தே படங்கள்தான். ஆனால் அந்த படங்களின் வெற்றி காரணமாக இன்று இந்திய அளவில் அறியப்பட்ட இயக்குனராக இருக்கிறார். தற்போது அல்லு அர்ஜுனை வைத்து பிரம்மாண்டமாக ஒரு அறிவியல் புனைகதைப் படத்தை உருவாக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது; சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, ஜி கே விஷ்ணு ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

இவ்ளோ பண்ணியும் மண்ட மேல இருக்க கொண்டைய மறந்துட்டாங்களே… காந்தாரா படத்தின் தவறைக் கண்டுபிடித்து ட்ரோல் செய்யும் ரசிகர்கள்!

இவ்ளோ பண்ணியும் மண்ட மேல இருக்க கொண்டைய மறந்துட்டாங்களே… காந்தாரா படத்தின் தவறைக் கண்டுபிடித்து ட்ரோல் செய்யும் ரசிகர்கள்!காந்தாரா படம் அடைந்த இமாலய வெற்றியை அடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் உழைப்பில் 125 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான ‘காந்தாரா 1’ திரைப்படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி இதுவரை 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து அசத்தி வருகிறது.

பிரபாஸ் நடிப்பில் ஹனு ராகவபுடி நடிக்கும் ‘பவுஜி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இதுதான்… வெளியான தகவல்!

பிரபாஸ் நடிப்பில் ஹனு ராகவபுடி நடிக்கும் ‘பவுஜி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இதுதான்… வெளியான தகவல்!பேன் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் கடைசியாக ரிலீஸான கல்கி திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரிலீஸாகி 1100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனைப் படைத்தது.. இந்த படத்துக்குப் பிறகு தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனரான மாருதியுடன் ’ராஜாசாப்’ படத்துக்காக இணைந்துள்ளார் பிரபாஸ். பீப்பிள் மீடியா பேக்டரி என்ற நிறுவனம் இந்த படத்தைத் தயாரிக்க, தமன் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com