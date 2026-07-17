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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (18:50 IST)

அடியே என் பூந்தேனே...வெளியானது ஜனநாயகன் அடுத்த பாடல்

ஜனநாயகன்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (18:52 IST)
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முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படத்தின் அடுத்த பாடலான அடியே என் பூந்தேனே என்ற பாடல் இன்று வெளியானது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் தமிழக முதல்வருமான விஜய் நடிப்பில் அவரது கடைசி படமாக உருவாகியுள்ள படம் ஜனநாயகன். ஹெச். வினோத் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் விஜயுடன் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். 
 
வருகிற 23ம் தேதி வெளியாக உள்ள இந்த படத்தின் பாடலான அடியே என் பூந்தேனே இன்ற்று யூடியூபில் வெளியானது. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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