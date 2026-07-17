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அடியே என் பூந்தேனே...வெளியானது ஜனநாயகன் அடுத்த பாடல்
முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படத்தின் அடுத்த பாடலான அடியே என் பூந்தேனே என்ற பாடல் இன்று வெளியானது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் தமிழக முதல்வருமான விஜய் நடிப்பில் அவரது கடைசி படமாக உருவாகியுள்ள படம் ஜனநாயகன். ஹெச். வினோத் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் விஜயுடன் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
வருகிற 23ம் தேதி வெளியாக உள்ள இந்த படத்தின் பாடலான அடியே என் பூந்தேனே இன்ற்று யூடியூபில் வெளியானது. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.