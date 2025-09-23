செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (09:34 IST)

விஜய் குரலில் ஜனநாயகன் படத்தின் ‘one last dance’… முதல் சிங்கிள் ரிலீஸ் அப்டேட்!

விஜய் குரலில் ஜனநாயகன் படத்தின் ‘one last dance’… முதல் சிங்கிள் ரிலீஸ் அப்டேட்!
GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் மமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கியது. சென்னை பனையூரில் உள்ள ஸ்டுடியோவில் முழுப் படமும் படமாக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு விஜய் குரலில் அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள முதல் பாடல் ரிலீஸாகவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. விஜய்யின் கடைசி படமாக ஜனநாயகன் படம் உருவாகி வருவதால் இந்த பாடலை ரசிகர்கள் “one last dance” என அழைத்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரண்வீர் சிங்கின் டான் 3 படத்தில் வில்லனாக இணையும் அர்ஜுன் தாஸ்?

ரண்வீர் சிங்கின் டான் 3 படத்தில் வில்லனாக இணையும் அர்ஜுன் தாஸ்?அமிதாப் பச்சன் நடித்த டான் படத்தை ரீமேக் செய்து நடித்தார் ஷாருக் கான். இந்த படத்தை இயக்குனர் பர்ஹான் அக்தர் இயக்கினார். இவர் டான் படத்தின் கதையை எழுதிய ஜாவேத் அக்தரின் மகன் ஆவார். அந்த படம் வெற்றி பெறவே அதன் இரண்டாம் பாகம் 2011 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆனது.

சென்சார் ஆனது தனுஷின் ‘இட்லி கடை’… யாரெல்லாம் பார்க்கலாம்?

சென்சார் ஆனது தனுஷின் ‘இட்லி கடை’… யாரெல்லாம் பார்க்கலாம்?தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது. படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார்.

படம் பாக்க வரவங்களை விரதம் இருக்க சொல்லவே இல்லை! - காந்தாரா சர்ச்சை குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம்!

படம் பாக்க வரவங்களை விரதம் இருக்க சொல்லவே இல்லை! - காந்தாரா சர்ச்சை குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம்!விரைவில் வெளியாக உள்ள காந்தாரா திரைப்படத்தை காண மக்கள் விரதம் இருந்து வர வேண்டும் என வெளியான அறிவிப்பு பொய்யானது என ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சமையல் எக்ஸ்பிரஸ் சீசன்-2' நிகழ்ச்சியில், நடிகை அம்பிகா மற்றும் வனிதா விஜயகுமாரின் மகள் ஜோவிகா ஆகியோர் போட்டியாளர்களாக கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com