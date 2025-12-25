வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (11:28 IST)

எல்லோரும் எதிர்பார்க்கும் ஜனநாயகன்....இதோ முதல் விமர்சனம்

விஜய் நடிப்பில் பொங்கலையொட்டி ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாக உள்ள படம் ஜனநாயகன். திரையுலகில் வசூல் சக்ரவர்த்தியாக உள்ள விஜய் சினிமாவுக்கு டாட்ட காட்டிவிட்டு கட்சி துவங்கி முழுநேர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். எனவே ஜனநாயகன் அவரது கடைசி படம் என்ற பெருமையுடன் வருகிறது.
வழக்கமாக விஜய் படங்கள் வெளிவந்தாலே ரசிகர்கள் கொண்டாடி தீர்ப்பார்கள். அதிலும் ஜனநாயகன் கடசி படம் என்றால் சொல்ல வேண்டுமா?
 
இந்த படத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமீதா பைஜூ, பாபி தியோல், மற்றும் பிரகாஷ்ராஜ் என முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலர் நடிக்கின்றனர்.  ஹெச். வினோத் இயக்கியிருக்கும் இப்படத்தின் பாடல் வெளியீடு மலேசியாவில் கோலகலமாக நடக்க உள்ளது. 
 
இந்த நிலையில் ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் விமர்சனம் வெளியாகியுள்ளது. பிரபல திரையரங்க உரிமையாளர் பரணி தனது டுவிட்டர் இதனை பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் அதில் இந்த படத்தை பார்த்த சிலர் படம் நன்றாக வந்துள்ளது. இந்த பொங்கல் நமக்கு நமக்கு செம கலெக்சன் மா என்று பகிர்ந்துள்ளார்.
 
இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு மேலும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுகவிற்கு நேரடி எதிரி நான்தான்.. கிறிஸ்துமஸ் விழா மூலம் உறுதி செய்த விஜய்..!

திமுகவிற்கு நேரடி எதிரி நான்தான்.. கிறிஸ்துமஸ் விழா மூலம் உறுதி செய்த விஜய்..!தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கை, ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் முகத்தில் நேரடியாக அறைந்ததை போல அமைந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

2025 ல் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்கள்! கடைசியில் கப் அடிச்சது யாரு தெரியுமா?

2025 ல் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்கள்! கடைசியில் கப் அடிச்சது யாரு தெரியுமா?ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும் சினிமாக்களின் போக்கு எப்படி இருந்தது? எந்தெந்த நடிகர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள்?

‘பராசக்தி’ படத்தை வச்சு செய்த சென்சார் போர்டு.. ஏராளமான கட்ஸ்.. ரிவைஸிங் கமிட்டி செல்ல திட்டம்..!

‘பராசக்தி’ படத்தை வச்சு செய்த சென்சார் போர்டு.. ஏராளமான கட்ஸ்.. ரிவைஸிங் கமிட்டி செல்ல திட்டம்..!சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 10-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

கோலிவுட் 2025ன் சிறந்த அறிமுகங்கள்.. குட்டி டிராகனாக கலக்கிய ஹர்ஷத்கான்

கோலிவுட் 2025ன் சிறந்த அறிமுகங்கள்.. குட்டி டிராகனாக கலக்கிய ஹர்ஷத்கான்இந்த வருடம் தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த அறிமுகங்கள் பற்றிய செய்தியை தான் பார்க்க இருக்கிறோம். முதலில் டிராகன் படத்தில் நடித்த ஹர்ஷத் கான்.

இந்தியிலும் வெளியாகிறது ‘ஜனநாயகன்’.. டைட்டில் அறிவிப்பு..!

இந்தியிலும் வெளியாகிறது ‘ஜனநாயகன்’.. டைட்டில் அறிவிப்பு..!நடிகர் விஜய் மற்றும் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் ஹிந்தித் தலைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

