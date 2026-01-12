திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
Written By bala
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (16:20 IST)

லலித் மகனுக்கும் மறைமுகமா உதவிய விஜய்! ‘ஜனநாயகன்’ வராதது இவ்ளோ நல்லதா போச்சா?

ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகாதது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை தந்திருக்கிறது .உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ் ரசிகர்கள் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தனர். தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் டிக்கெட் ஓப்பனிங் ஆகாமல் இருந்தது. ஆனால் வெளிநாடுகளில் ஜனநாயகன் படத்திற்கு டிக்கெட் ஓபனிங் ஆரம்பித்து பல டிக்கெட்டுகள் விற்பனையானது. அதனால் எப்படியும் ஒன்பதாம் தேதி ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்து விடலாம் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் இருந்தவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
 
சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்காமல் தணிக்கை வாரியம் தாமதப்படுத்தி வருவதால் இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி வைக்கிறோம் என படத்தின் தயாரிப்பாளர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார். அது ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த திரை பிரபலங்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. விஜய் படம் என்றாலே பிரச்சனைதான். அதிலும் அவர் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு எடுக்கப்பட்ட படம் என்பதால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வரும் என்று முன்பே விஜய் உட்பட அனைவருமே எதிர்பார்த்த விஷயம் தான். ஆனால் இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை பூதாகரமாகும் என யாருமே நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள்.
 
இருந்தாலும் விடாமுயற்சியுடன் ஒட்டுமொத்த பட குழுவும் தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் படம் ரிலீஸ் ஆகி இருந்தால் அந்தப் படத்திற்கு 650 திரையரங்குகள் பராசக்தி திரைப்படத்திற்கு 400 லிருந்து 500 திரையரங்குகள் கிடைத்திருக்கும். இப்போது ஜனநாயகன் படம் வெளியாகாததால் அதை வாங்கிய திரையரங்குகள் பராசக்தி படத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த படத்தின் பிரிண்ட் கொடுக்காமல் அவர்களை அலைக்கழித்து வருவதாக ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதனால் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை வாங்கி வைத்திருந்த அந்த 600 திரையரங்குகளும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு வெளியான சிறை படத்தை ஓட்டி வருகின்றனர்.
 
அந்தப் படம் ஏற்கனவே வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம். ஒரு வேளை ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆகி இருந்தால் சிறை படத்தை தியேட்டரில் இருந்து தூக்கி இருப்பார்கள். ஆனால் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகாததால் இன்னும் அந்த படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருப்பதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. ஏற்கனவே லலித் ஒரு முறை பேட்டியில் கூறும்பொழுது என்னை வாழ வைத்ததே விஜய் தான். மாஸ்டர் திரைப்படம் கொரோனா காலத்தில் தியேட்டரில் ஓட வைத்து எனக்கு ஒரு மறுவாழ்வு கொடுத்தவர் விஜய் என்று கூறியிருந்தார்.
 
இப்போது அதே விஜய் தான் லலித் மகனையும் வாழ வைத்ததாக தெரிகிறது. அதுவும் மறைமுகமாக இது விஜய் செய்த உதவி என பேசப்பட்டு வருகிறது. ஏனெனில் சிறை திரைப்படத்தில் லலிதின் மகன் தான் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.  ஒரு பக்கம் பராசக்தி திரைப்படம் ஓடினாலும் இன்னொரு பக்கம் சிறை திரைப்படமும் மக்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது.

திமுக பக்கம் போன வடிவேலு நிலைமைதான் சிவகார்த்திகேயனுக்கும்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க!...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகராக உச்சத்தில் இருந்த வடிவேலு விஜயகாந்தின் மீது தனக்குள்ள தனிப்பட்ட பகையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக திமுகவுடன் இணைந்து தேமுதிகவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார்.

உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான சிறப்பு விடுப்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள படக்குழு, இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!கோல்டன் குளோப் விருது வழங்கும் விழாவில் உலகப்புகழ் பெற்ற நட்சத்திரங்களான லிசா மற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா ஆகியோர் இணைந்து மேடையை பகிர்ந்து கொண்டது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

திடீரென பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து குட்டையை குழப்பும் திவாகர், வியன்னா.. என்ன நடந்தது?பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் மீண்டும் உள்ளே நுழைந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

