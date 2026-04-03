விஜய் கெட்டப்பில் நடித்த நட்டி நடராஜ்!.. மோசமாக திட்டும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!..
தமிழ் சினிமாவில் திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர மற்றும் காமெடி வேடங்களில் நடித்துள்ல நடிகர் தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதி இயக்கியுள்ள திரைப்படம்TN2026 தங்க நட்சத்திரம்.. இந்த படத்தில் நட்டி நடராஜ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.. மேலும், தம்பி ராமையா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படம் வருகிற 10ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் தற்போது படத்தின் டீசர் மற்றும் போஸ்டர் ஆகியவை வெளியாகியிருக்கிறது..
போஸ்டர், டீசர் இரண்டையும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக விஜயை காப்பி அடித்திருக்கிறார்கள் என்பது நன்றாகவே தெரிகிறது. அதோடு விஜயை விமர்சிப்பது போல வசனமும் வருகிறது. இது விஜய் ரசிகர்களையும், தவெகவினரையும் கோபப்படுத்தியிருக்கிறது. இத்தனைக்கும் நட்டி நடராஜ் விஜய்க்கு நல்ல நண்பர். விஜய் நடித்து வெளியான புலி உள்ளிட்ட சில படங்களுக்கு அவர் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார்.. நட்டி நடராஜ நடித்த சில படங்களின் டீசர் வீடியோவை விஜய் வெளியிட்டிருக்கிறார்..
இதையடுத்து ‘உனக்கு விஜய் உதவி செய்தார்.. ஆனால் நீ அவரை நக்கல் அடித்திருக்கிறாய்.. உனக்கு நன்றி இல்லையா?’ என விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் சமூகவலைத்தளங்கக்ளில் நட்டி நடராஜை கடுமையாக திட்டி வருகிறார்கள்.. ஆனால், இதை நட்டி நடராஜ் மறுத்திருக்கிறார். டீசரை பார்த்துவிட்டு மட்டும் அப்படி முடிவு செய்ய முடியாது. அது படத்தில் வரும் ஒரு காட்சிதான். படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும். படத்தை பார்த்தால் விஜயே என்னை திட்டமாட்டார்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.