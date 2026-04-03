Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (11:59 IST)

விஜய் கெட்டப்பில் நடித்த நட்டி நடராஜ்!.. மோசமாக திட்டும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!..

தமிழ் சினிமாவில் திரைப்படங்களில் குணச்சித்திர மற்றும் காமெடி வேடங்களில் நடித்துள்ல நடிகர் தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதி இயக்கியுள்ள திரைப்படம்TN2026 தங்க நட்சத்திரம்.. இந்த படத்தில் நட்டி நடராஜ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.. மேலும், தம்பி ராமையா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படம் வருகிற 10ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் தற்போது படத்தின் டீசர் மற்றும் போஸ்டர் ஆகியவை வெளியாகியிருக்கிறது..

போஸ்டர், டீசர் இரண்டையும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக விஜயை காப்பி அடித்திருக்கிறார்கள் என்பது நன்றாகவே தெரிகிறது. அதோடு விஜயை விமர்சிப்பது போல வசனமும் வருகிறது. இது விஜய் ரசிகர்களையும், தவெகவினரையும் கோபப்படுத்தியிருக்கிறது. இத்தனைக்கும் நட்டி நடராஜ் விஜய்க்கு நல்ல நண்பர். விஜய் நடித்து வெளியான புலி உள்ளிட்ட சில படங்களுக்கு அவர் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார்.. நட்டி நடராஜ நடித்த சில படங்களின் டீசர் வீடியோவை விஜய் வெளியிட்டிருக்கிறார்..

இதையடுத்து ‘உனக்கு விஜய் உதவி செய்தார்.. ஆனால் நீ அவரை நக்கல் அடித்திருக்கிறாய்.. உனக்கு நன்றி இல்லையா?’ என விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் சமூகவலைத்தளங்கக்ளில் நட்டி நடராஜை கடுமையாக திட்டி வருகிறார்கள்.. ஆனால், இதை நட்டி நடராஜ் மறுத்திருக்கிறார். டீசரை பார்த்துவிட்டு மட்டும் அப்படி முடிவு செய்ய முடியாது. அது படத்தில் வரும் ஒரு காட்சிதான். படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும். படத்தை பார்த்தால் விஜயே என்னை திட்டமாட்டார்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.


kalidas 2: எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ததா?- காளிதாஸ் 2 விமர்சனம்

kalidas 2: எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ததா?- காளிதாஸ் 2 விமர்சனம்2019-ல் வெளியாகி மிரட்டிய 'காளிதாஸ்' படத்தின் தொடர்ச்சியாக, மீண்டும் ஒரு திகில் பயணத்திற்கு நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இயக்குநர் ஸ்ரீ செந்தில்.

சிவகார்த்திகேயனை நம்பி வெயிட் பண்ண முடியாது!.. ஓப்பனாக பேசி வாய்ப்பை மறுத்த அஸ்வத்!...

சிவகார்த்திகேயனை நம்பி வெயிட் பண்ண முடியாது!.. ஓப்பனாக பேசி வாய்ப்பை மறுத்த அஸ்வத்!...டிவியிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் சிவகார்த்திகேயன். இவரின் வளர்ச்சியை பார்த்து இவருக்கு முன்னால் சினிமாவுக்கு வந்தவர்கள் பலருமே பொறாமைப்பட்டனர்.

Youth: லாபத்தில் பங்கு.. கென் கருணாஸுக்கு கொட்டும் பணம்!.. லக்குன்னா இதுதான்!...

Youth: லாபத்தில் பங்கு.. கென் கருணாஸுக்கு கொட்டும் பணம்!.. லக்குன்னா இதுதான்!...தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களாகவே காமெடி வேடங்களில் நடித்த வந்த கருணாஸின் மகன் கென் கருணாஸ். சில திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

பாரதிராஜாவின் தற்போதைய நிலைமை!.. வெளியான புகைப்படம்!.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..

பாரதிராஜாவின் தற்போதைய நிலைமை!.. வெளியான புகைப்படம்!.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..தமிழ் சினிமாவில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய இயக்குனர் என்றால் அது பாரதிராஜாவை சொல்லலாம்.

இளமை திரும்புதே!.. மம்முட்டியின் இளமைக்கு ரகசியம் இதுதான்!..

இளமை திரும்புதே!.. மம்முட்டியின் இளமைக்கு ரகசியம் இதுதான்!..மலையாளத்தில் 45 வருடங்களாக நடித்து வருபவர் மம்முட்டி. பல தமிழ் படங்களிலும் மம்முட்டி நடித்திருக்கிறார்

