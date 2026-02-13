வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (19:06 IST)

ரஜினி ஃபேன்ஸ் பி ரெடி!.. ஜெயிலர் 2 சீக்கிரமாவே வருது!..

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தின் முதல் பாகம் சூப்பர் ஹிட் அடித்ததால் இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கி வருகிறார்கள். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். முதல் பாகத்தை போலவே இந்த படத்திலும் பல மொழிகளிலிருந்து நடிகர்கள் நடிக்கிறார்கள்.

மோகன்லால், சிவ்ராஜ்குமார், எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்ட பலரும் நடிக்க யோகி பாபு, சந்தானம் ஆகியோரும் இந்த படத்தில் காமெடி செய்திருக்கிறார்கள். ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை ஆகஸ்ட் மாதமே வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் படத்தின் வேலைகள் வேகமாக முடிந்து விட்டதால் ஜூன் மாதமே வெளியாக வாய்ப்பிருக்கிறது என்கிறார்கள் விவரம் அறிந்தவர்கள்.

ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினி நடிக்கும் காட்சிகள் முடிந்துவிட்டது.. அடுத்து சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கவுள்ள படத்தில் ரஜினி நடிக்கவுள்ளார். அந்த படத்தை முடித்துவிட்டு கமலுடன் இணைந்து ஒரு புதிய படத்தில் ரஜினி நடிக்கவிருக்கிறார். அந்த படத்தையும் நெல்சன்தான் இயக்கவுள்ளார். சமீபத்தில் இந்த படத்திற்கான புரமோ ஷூட் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரஜினி ஃபேன்ஸ் பி ரெடி!.. ஜெயிலர் 2 சீக்கிரமாவே வருது!..சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2.

