விஜயின் Signing Off!.. ஜனநாயகனில் ரசிகர்களை அழ வைத்த ஹெச்.வினோத்!..
தமிழ் திரையுலகில் 30 வருடங்களுக்கும் மேல் நடித்திருப்பவர் நடிகர் விஜய். இவருக்கு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விஜயின் படங்களை எல்லோரும் விரும்பி பார்ப்பார்கள். விஜயின் திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலை பெற்று விநியோகஸ்தர்கள், தியேட்டர் அதிபர்கள், தயாரிப்பாளர்கள் என எல்லோருக்குமே நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும்.
அப்படி இருந்த நிலையில்தான் விஜய் சினிமாவை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு சென்று விட்டார். இனிமேல் நான் சினிமாவில் நடிக்கப் போவதில்லை எனவும் அவர் கூறிவிட்டார். இந்த நிலையில்தான் விஜய் கடைசியாக நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை பார்க்கும் ரசிகர்கள் இனிமேல் விஜயை நடிகராக திரையில் பார்க்க முடியாது என்கிற மனநிலையோடு பார்க்கிறார்கள்.
அதேபோல் படம் முடிந்ததும் விஜயின் பழைய படங்களில் இடம் பெற்ற சில காட்சிகளை தொகுத்து காண்பிக்கிறார்கள். இதை பார்க்கும் விஜயின் தீவிர ரசிகர்கள் கண் கலங்கியபடி தியேட்டரை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள். ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல.. தவெக அமைச்சர்கள் பலரும் இன்று காலை ஜனநாயகன் படம் பார்த்துவிட்டு அழும் வீடியோக்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியிருக்கிறது.
அப்படி இருந்த நிலையில்தான் விஜய் சினிமாவை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு சென்று விட்டார். இனிமேல் நான் சினிமாவில் நடிக்கப் போவதில்லை எனவும் அவர் கூறிவிட்டார். இந்த நிலையில்தான் விஜய் கடைசியாக நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை பார்க்கும் ரசிகர்கள் இனிமேல் விஜயை நடிகராக திரையில் பார்க்க முடியாது என்கிற மனநிலையோடு பார்க்கிறார்கள்.
அதேபோல் படம் முடிந்ததும் விஜயின் பழைய படங்களில் இடம் பெற்ற சில காட்சிகளை தொகுத்து காண்பிக்கிறார்கள். இதை பார்க்கும் விஜயின் தீவிர ரசிகர்கள் கண் கலங்கியபடி தியேட்டரை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள். ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல.. தவெக அமைச்சர்கள் பலரும் இன்று காலை ஜனநாயகன் படம் பார்த்துவிட்டு அழும் வீடியோக்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியிருக்கிறது.