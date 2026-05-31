இனிமே திரிஷா கூட வந்தா ஹேஷ்டேக் போட்டு டிரெண்டிங் பண்ணுவோம்!. கொந்தளிக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!...
நடிகை திரிஷா விஜயுடன் கில்லி, ஆதி, திருப்பாச்சி, லியோ உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜய்க்கு எதிராக தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கில் எனது கணவர் விஜய் ஒரு நடிகையுடன் நெருக்கமாக இருக்கிறார்.. அந்த உறவை கைவிட மறுக்கிறார் என கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தார்.
சங்கீதா விஜய் கூறிய அந்த நடிகை திரிஷாதான்.. விஜயும் திரிஷாவும் ஒரே வீட்டில் ஒன்றாகவே வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர். இது பிடிக்காமல்தான் விஜயின் மனைவி சங்கீதாவும், அவரின் மகள், மகன் இருவருமே அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.. அதோடு சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்து சில நாட்களிலேயே திரிஷாவை கூட்டிக்கொண்டு விஜய் ஒரு திருமண விழாவிற்கு சென்றதும் சர்ச்சையை கிளப்பியது..
ஆனால் இதைப்பற்றியெல்லாம் விஜய் எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. மாறாக ‘அது ஒன்றும் அவ்வளவு ஒர்த் இல்லை’ என்று லெஃப்ட் ஹேண்டில் டீல் செய்தார். அதேபோல் இதுபற்றி செய்தியாளர்கள் திரிஷாவிடம் கேட்டதற்கும் அவர் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் போய்விட்டார்.
இந்நிலையில்தான், நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி நேற்று காலாமானார். இதையடுத்து, தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று இரவு அஜித்துக்கு ஆறுதல் சொல்ல நேரில் சென்றார். அப்போது அவரின் காரில் திரிஷாவும் சென்றார். இது தொடர்பான புகைப்படமும், வீடியோவும் ஏற்கனவே சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.,
திரிஷாவுடன் விஜய் சென்றது அவரின் சில ரசிகர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எங்களால்தான் நீங்கள் முதல்வர்.. உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்க இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது.. இனிமேல் நீங்கள் திரிஷாவுடன் வருவதை நாங்கள் பார்த்தால் டிவிட்டரில் ஹேஷ்டேக் போட்டு ட்ரெண்டிங் பண்ணுவோம்’ என சமூகவலைத்தளங்களில் ஒருவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
