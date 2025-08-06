புதன், 6 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Updated : புதன், 6 ஆகஸ்ட் 2025 (17:06 IST)

நான் விளம்பரம் செய்தது கேமிங் செயலிகளுக்கு மட்டுமே.. அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு பின் விஜய் தேவரகொண்டா பேட்டி..

பிரபல நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா இன்று அமலாக்கத்துறை முன் ஆஜரான பிறகு, தாம் விளம்பரம் செய்தது 'கேமிங் செயலிகள்' என்றும்,  'சூதாட்ட செயலிகள்' அல்ல என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு பின் விஜய் தேவரகொண்டா செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது  "நான் விளம்பரம் செய்த செயலிகள் முற்றிலும் சட்டப்பூர்வமானவை. அவற்றுக்கு அரசு அங்கீகாரம் உள்ளது. அவை ஜி.எஸ்.டி. மற்றும் டி.டி.எஸ். செலுத்துகின்றன. இந்திய கிரிக்கெட் அணி, ஒலிம்பிக், மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகள், கபடி போன்ற பலவற்றிற்கு அவை ஸ்பான்சர் செய்கின்றன. இவை அனைத்தும் சட்டவிரோதமானவையாக இருக்க முடியாது" என்று அவர் மேலும் விளக்கினார்.
 
அமலாக்கத் துறையிடம் தேவையான அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் விளக்கங்களை சமர்ப்பித்திருப்பதாகவும், எது சரி, எது தவறு என்பதை அவர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
 
இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள 29 பிரபலங்களில் ராணா டகுபதி, மஞ்சு லக்ஷ்மி, நிதி அகர்வால், அனன்யா நாகல்லா போன்றோரும் உள்ளனர். ராணா டகுபதி, தனது படப்பிடிப்பு காரணமாக சிறிது கால அவகாசம் கேட்ட நிலையில், அவரும் மஞ்சு லக்ஷ்மியும் ஆகஸ்ட் 13 அன்று ஆஜராகுமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த விசாரணை, ஆன்லைன் மோசடி மற்றும் ஏமாற்றுதல் தொடர்பான சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. அமலாக்கத் துறை இந்த பிரபலங்களின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் தடங்களை ஆய்வு செய்து வருகிறது.
 
Edited by Siva
 

கருநிற உடையில் கண்குளிர் போட்டோஷூட்டை நடத்திய திவ்யபாரதி!

கருநிற உடையில் கண்குளிர் போட்டோஷூட்டை நடத்திய திவ்யபாரதி!பேச்சிலர் படத்தின் நாயகி திவ்யபாரதி அந்த படத்தில் இருந்தே ரசிகர் கூட்டம் உருவாகி விட்டது. இப்போது அவரும் வரிசையாக படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார். இந்நிலையில் அவரின் சமூகவலைதளப் பக்கம் கவர்ச்சி புகைப்படங்களால் நிரம்பி வருகிறது

கிளாமர் உடையில் மலைபிரதேசத்தில் ஹூமா குரேஷியின் ஜாலி மோட் போட்டோஷூட்!

கிளாமர் உடையில் மலைபிரதேசத்தில் ஹூமா குரேஷியின் ஜாலி மோட் போட்டோஷூட்!பாலிவுட் நடிகையான ஹூமா குரேஷி தமிழில் காலா படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்ததன் மூலம் பிரபலம் ஆனார். அதன் பிறகு இப்போது அஜித்துக்கு ஜோடியாக வலிமை படத்தில் நடித்திருந்தார். இரு படங்களிலும் அவரின் நடிப்பு ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.

அடுத்த மைல்கல்… வசூலில் உச்சத்தைத் தொட்ட விஜய் சேதுபதியின் ‘தலைவன் தலைவி’!

அடுத்த மைல்கல்… வசூலில் உச்சத்தைத் தொட்ட விஜய் சேதுபதியின் ‘தலைவன் தலைவி’!தமிழ் சினிமாவில் குடும்பக் கதையம்சம் கொண்ட படங்களை இயக்கி ஹிட் கொடுப்பதில் முன்னணியில் இருப்பவர் பாண்டிராஜ். அப்படி அவர் இயக்கிய ‘கடைக்குட்டி சிங்கம்’ மற்றும் ‘நம்ம வீட்டுப்பிள்ளை’ போன்ற படங்கள் இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணங்கள்.

கமல்ஹாசனுக்காக எழுதிய கதையில் நடிக்க சம்மதம் தெரிவித்த சல்மான் கான்!

கமல்ஹாசனுக்காக எழுதிய கதையில் நடிக்க சம்மதம் தெரிவித்த சல்மான் கான்!‘விக்ரம்’ படத்துக்குப் பிறகு கமல்ஹாசன், மகேஷ் நாராயணன் இயக்கும் படத்தில் நடிப்பதாக அறிவித்தார். ஆனால் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் இந்த படம் பற்றிய வேறு எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை. அதையடுத்து இந்த படம் கைவிடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. கமல்ஹாசன் அந்த படத்தில் தற்போது நடிக்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளதாக தெரிவித்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

எனக்கு சிந்தனை தடைபடும்போது சாட் ஜிபிடி-யின் உதவியை நாடுவேன்: அனிருத்

எனக்கு சிந்தனை தடைபடும்போது சாட் ஜிபிடி-யின் உதவியை நாடுவேன்: அனிருத்பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத், தனது இசையமைப்பு பணிகளில் சில சமயங்களில் ஏற்படும் சிந்தனை தடையை கடக்க, சாட்ஜிபிடி போன்ற செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளின் உதவியை நாடுவதாக வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளது, திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com