வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (16:21 IST)

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: ஓடிடியில் வெளியாகிறதா ஆவணப்படம்?

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: ஓடிடியில் வெளியாகிறதா ஆவணப்படம்?
தென்னிந்தியத் திரையுலகின் நட்சத்திர ஜோடிகளாக கருதப்படும் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோரின் திருமணம் குறித்த செய்திகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இவர்களது திருமணம் வரும் பிப்ரவரி 26-ம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்த திருமண நிகழ்வை ஒரு ஆவணப்படமாக தயாரித்து, பிரபல ஓடிடி தளத்தில் வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஏற்கனவே நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் தங்களது திருமணத்தை இதே போன்று ஆவணப்படமாக வெளியிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
திரையுலகைச் சார்ந்த பலரும், ரசிகர்களும் இந்த நட்சத்திர தம்பதிகளின் திருமணத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

நீ வந்த பிறகு காதல் பற்றிய பார்வை மாறிவிட்டது!.. ரவிமோகன் பற்றி கென்னிஷா உருக்கம்..

நீ வந்த பிறகு காதல் பற்றிய பார்வை மாறிவிட்டது!.. ரவிமோகன் பற்றி கென்னிஷா உருக்கம்..தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களாக நடித்து வருபவர் ஜெயம் ரவி.

விரைவில் தனுஷ் - அஜித் படம்! பாலிவுட்டில் மாஸ் காட்டுறாரே..

விரைவில் தனுஷ் - அஜித் படம்! பாலிவுட்டில் மாஸ் காட்டுறாரே..தமிழ் சினிமாவில் இப்போது மிகவும் பிஸியான நடிகராக அறியப்படுபவர் நடிகர் தனுஷ். தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் அவருடைய 55வது படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.

சும்மா இருந்த சூர்யாவை சொறிஞ்சிவிட்ட ராதிகா!.. ஜோதிகாவை காதலிக்க இவர்தான் காரணம்!...

சும்மா இருந்த சூர்யாவை சொறிஞ்சிவிட்ட ராதிகா!.. ஜோதிகாவை காதலிக்க இவர்தான் காரணம்!...திரையுலகில் சூர்யா-ஜோதிகா ஒரு நட்சத்திர ஜோடியாகவே திரையுலகில் பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

டாக்டர் பட்டம் வாங்கிய நடிகை ஸ்ரீலீலா.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து!...

டாக்டர் பட்டம் வாங்கிய நடிகை ஸ்ரீலீலா.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து!...தெலுங்கு கன்னட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் நடிகை ஸ்ரீலீலா.

அந்த நடிகரை உஷார் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்.. முடியல!.. கங்கனா ரணாவத் ஓப்பன்...

அந்த நடிகரை உஷார் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்.. முடியல!.. கங்கனா ரணாவத் ஓப்பன்...தமிழ், ஹிந்தி மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் கங்கன ரணாவத்.

