வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
சூர்யா பட இயக்குனரோடு கைகோர்க்கும் விஜய் தேவரகொண்டா!

தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக மேலேறி வந்துகொண்டிருந்த விஜய் தேவரகொண்டா சமீபகாலமாக தொடர்ச்சியாக தோல்வி படங்களாகக் கொடுத்து வருகிறார்.  இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் உருவான ‘கிங்டம்’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட்ர் 1 ஆம் தேதி பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸானது.

கடந்த ஆண்டுகளில் அவர் நடித்த படங்கள் எதுவும் கமர்ஷியல் வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதனால் அவர் உடனடியாக ஒரு ஹிட் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். தற்போது ரவி கிரண் கோலா இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷுடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதையடுத்து அவர் இயக்குனர் விக்ரம் கே குமார் இயக்கத்தில் உருவாகும் ஒரு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். விக்ரம் ‘மனம். ‘13B’ மற்றும் சூர்யாவின் ‘24’ உள்ளிட்ட ஹிட் படங்களை இயக்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தை UV கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

தமிழக திரையரங்க விநியோகத்தில் சாதனைப் படைத்த விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்'!

முழுநேர அரசியல்வாதியாகியுள்ள விஜய் தற்போது 'ஜனநாயகன்' படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்த படத்தின் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இந்த படம் ரிலீஸானதும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

பராசக்தி படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடல் ரிலீஸ் எப்போது?... வெளியான தகவல்!

சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன் மற்றும் அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் டான் பிக்சர்ஸ் சார்பில் 'பராசக்தி' திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. முதலில் தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் நடந்த படப்பிடிப்பு கடைசியாக இலங்கையில்படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்தது. 'பராசக்தி' திரைப்படம் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' படத்தோடு பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

கென் கருணாஸ் இயக்கும் படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் ரிலீஸ்…!

நடிகர் கருணாஸின் மகனான கென்-ஐ தன்னுடைய அசுரன் திரைப்படம் மூலமாக நடிகராக அறிமுகப்படுத்தி பெரிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தந்தார் இயக்குனர் வெற்றிமாறன். அதன் பின்னர் அவர் சில படங்களில் நடித்தாலும் மீண்டும் வெற்றிமாறனின் விடுதலை 2 திரைப்படம் அவருக்குப் பாராட்டுகளைப் பெற்றுத்தந்துள்ளது.

மகுடம் படத்தில் இருந்து இயக்குனர் ரவி அரசு விலகினாரா?... உண்மையில் நடந்தது என்ன?

தமிழ் சினிமாவின் மிகவும் 'ஃபிட்டான' நடிகர்களில் விஷாலும் ஒருவர். ஆனால் சமீபகாலமாக அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு அதற்கான சிகிச்சைகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். அவர் நடித்த 'மத கஜ ராஜா' படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் அவர் கைகள் நடுங்கப் பேசியது சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியது. இதனால் அவர் உடல்நலம் சம்மந்தமாக பலவிதமானக் கருத்துகள் கிளம்பின.

போட்டியாளர்களைக் கொஞ்சமாவது பேசவிடுங்கள்… விஜய் சேதுபதியைக் குற்றம் சாட்டிய பிரவீன் காந்தி!

பிக்பாஸின் 9வது சீசன் பரபரப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த சீசனில் இரட்டை அர்த்தம் தொனிக்கும் உரையாடல்களும், 18+ சமாச்சாரங்களும் விரசமாக அரங்கேறி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த சீசனில் முதல் வார எலிமினேஷன் இருக்காது என்று நினைத்த நிலையில் முதல் ஆளாக வெளியேறியுள்ளார் ப்ரவீன் காந்தி.

