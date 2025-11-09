ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025 (10:00 IST)

ராஜஸ்தானின் உதய்ப்பூரில் ராஷ்மிகா- விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம்… எப்போது தெரியுமா?

ராஜஸ்தானின் உதய்ப்பூரில் ராஷ்மிகா- விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம்… எப்போது தெரியுமா?
தெலுங்கு சினிமாவின் இளம் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகராக உருவாகி வருகிறார் விஜய் தேவரகொண்டா. அவர் நடித்த அர்ஜுன் ரெட்டி உள்ளிட்ட படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்ட, பேன் இந்தியா படமான லைகரில் நடிக்த்தார். ஆனால் அந்த படம் மிகப்பெரிய தோல்வியைத் தழுவியது. அதன் பின்னர் கம்பேக் கொடுக்க முடியாமல் திணறி வருகிறார்.

அதே போல கன்னட சினிமாவில் தன்னுடையத் திரை வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய ராஷ்மிகா மந்தனா இன்று இந்தியா முழுவதும் அறியப்பட்ட நடிகையாக ‘நேஷனல் க்ரஷாக’ உள்ளார். இருவரும் கீதகோவிந்தம் உள்ளிட்ட படங்களில் இணைந்து நடித்தபோது இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்ததாக சொல்லப்பட்டது. இருவரும் அவ்வப்போது ஒன்றாக வலம் வந்து கொண்டிருந்தனர். இருவருமே தங்கள் காதல் கிசுகிசுக்களை அங்கிகரிக்கவோ நிராகரிக்கவோ இல்லை.

இந்நிலையில் அவர்கள் இருவருக்கும் ஐதராபாத்தில் நெருங்கிய சொந்தங்களுக்கு மத்தியில் எளிமையான முறையில் நேற்று திருமண நிச்சயதார்த்தம் முடிந்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இதையடுத்து அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ராஜஸ்தானின் உதய்ப்பூரில் உள்ள மாளிகை ஒன்றில் இவர்களின் திருமணம் நடக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

தளபதி கச்சேரி எப்படி இருக்கு? ‘ஜனநாயகன்’ ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பற்றிய விமர்சனம்

தளபதி கச்சேரி எப்படி இருக்கு? ‘ஜனநாயகன்’ ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பற்றிய விமர்சனம்இன்று விஜய் நடிக்கும் ஜனநாயகன் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகியிருக்கிறது. எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் கடைசி படம் ஜனநாயகன்.

Jananayagan: ஜனநாயகன் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ்!.. தளபதி கச்சேரி சும்மா தெறி!...

Jananayagan: ஜனநாயகன் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ்!.. தளபதி கச்சேரி சும்மா தெறி!...நடிகர் விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். விஜய் தற்போது அரசியலுக்கு வந்துவிட்ட நிலையில் ஜனநாயகன் அவரின் கடைசி படமாக இருக்கும் என விஜய் ரசிகர்கள் நினைக்கிறார்கள்.

எனக்கு ஆதரவாக இயக்குனரும் ஹீரோவும் பேசவில்லை: நடிகை கெளரி கிஷன் ஆதங்கம்..!

எனக்கு ஆதரவாக இயக்குனரும் ஹீரோவும் பேசவில்லை: நடிகை கெளரி கிஷன் ஆதங்கம்..!சமீபத்தில் ஒரு பட விழாவில் தன்னை 'உருவ கேலி' செய்த யூடியூபர் குறித்து நடிகை கௌரி கிஷன் பரபரப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் உலகக்கோப்பை வெற்றி.. அனுஷ்கா ஷர்மாவுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்..!

மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் உலகக்கோப்பை வெற்றி.. அனுஷ்கா ஷர்மாவுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்..!நடிகை அனுஷ்கா ஷர்மா, 2018-க்கு பிறகு பெரிய திரையில் தோன்றவில்லை. அவர் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஜுலன் கோஸ்வாமியின் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படமான 'சக்தா எக்ஸ்பிரஸ்' படப்பிடிப்பை 2022-ல் முடித்திருந்தும், இன்னும் வெளியாகவில்லை.

இயக்குனர் ராஜ் உடன் கட்டிப்பிடித்த போட்டோவை வெளியிட்ட சமந்தா.. காதல் உறுதியா?

இயக்குனர் ராஜ் உடன் கட்டிப்பிடித்த போட்டோவை வெளியிட்ட சமந்தா.. காதல் உறுதியா?நடிகை சமந்தா மற்றும் பிரைம் வீடியோ நிகழ்ச்சிகளின் தயாரிப்பாளர் ராஜ் இடையேயான காதல் வதந்திகள் தற்போது வலுப்பெற்றுள்ளன. இருவரும் தங்கள் உறவை வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், அவர்களின் தொடர்ச்சியான பொது தோற்றங்கள் இந்த ஊகங்களுக்கு மேலும் தூண்டுகோலாக அமைந்தன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com