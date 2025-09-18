வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (08:47 IST)

பராசக்தி தலைப்பை வாங்க முயற்சி செஞ்சேன்… ஆனா – விஜய் ஆண்டனி பகிர்ந்த தகவல்!

தமிழ் சினிமாவில் சுக்ரன் படம் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜய் ஆண்டனி. அதன் பின்னர் அவர் வரிசையாகப் பல ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம்வந்தார். இதற்கிடையில் அவர் திடீரென ‘நான்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அந்த படம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து அவர் தொடர்ந்து நடிகராக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

அவரது சமீபத்தையப் படங்களில் ‘பிச்சைக்காரன் 2’ தவிர வேறு எதுவும் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை. இந்நிலையில் விஜய் ஆண்டனி தற்போது மீண்டும் இசையமைக்க ஆரம்பித்துள்ளார். அவர் நடிப்பில் அருவி பட இயக்குனர் அருண்பிரபு புருஷோத்தமன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘சக்தி திருமகன்’ திரைப்படம் நாளை ரிலீஸாகிறது. இது  விஜய் ஆண்டனியின் 25 ஆவது படமாகும்.

இந்த படத்துக்கு முதலில் ‘பராசக்தி’ என்ற டைட்டிலைப் பெற விஜய் ஆண்டனி முயற்சி செய்தார். ஆனால் அதை சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் படத்திற்காக ‘டான் பிக்சர்ஸ்’ நிறுவனம் கைப்பற்றியது. இந்நிலையில் இந்த டைட்டில் சர்ச்சை குறித்து பேசியுள்ள விஜய் ஆண்டனி “பராசக்தி என்பது மிகவும் பெருமைமிக்க டைட்டில். அதை ஏவிஎம் நிறுவனத்திடம் வாங்க முயன்றேன். ஆனால் என் படங்கள் அடுத்தடுத்து தோல்வி அடைந்தததால் அதைப் பெற முடியவில்லை. சக்தி திருமகன் படத்தைப் போட்டுக்காட்டி வாங்கலாம் என நினைத்தேன். ஆனால் அதற்குள் ஒரு பெரிய நிறுவனம் அதை வாங்கிவிட்டார்கள். அவர்கள் தரப்பில் எந்த தவறும் இல்லை” எனப் பேசியுள்ளார்.

ரஜினிகாந்தின் அடுத்தப் படத்தை இயக்குகிறாரா பிரதீப் ரங்கநாதன்?தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

கங்குவா நடிகை இல்லத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 குற்றவாளிகள் என்கவுண்டரில் பலி!கங்குவா நடிகை திஷா பதானியின் இல்லத்தில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகள், சிறப்பு அதிரடிப் படையினரால் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தில் பலத்த காயமடைந்த அவர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.

மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடிகர் ரோபோ சங்கர்!பிரபல காமெடி நடிகரான ரோபோ சங்கர், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

யாஷ் படம் மீண்டும் தாமதம்: யாஷ் - இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இடையே கருத்துவேறுபாடா?பிரபல நடிகர் யாஷ் நடிப்பில், இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கி வரும் 'டாக்சிக்' படத்தின் வெளியீடு, பல்வேறு காரணங்களால் மீண்டும் தாமதமாகியுள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளாகப் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், இப்படம் மார்ச் 2025-க்கு பதிலாக, அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரலில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அஜித்தின் ’குட் பேட் அக்லி’ படத்தால் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ.70 கோடி நஷ்டமா?பிரபல இயக்குனரான ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கிய 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படம், இளையராஜாவின் பாடல்கள் முறையான அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட்டதால், நெட்பிளிக்ஸ் தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.70 கோடி நஷ்டத்தை அடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

