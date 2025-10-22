புதன், 22 அக்டோபர் 2025
புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (10:36 IST)

விஜய் & சூர்யா நடித்த ஃப்ரண்ட்ஸ் படத்தின் ரி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

ஆளவந்தான், வேட்டையாடு விளையாடு, புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன், வாலி, கில்லி, சச்சின் மற்றும் கேப்டன் பிரபாகரன் ஆகிய திரைப்படங்கள் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றன. இவற்றில் உச்சமாக விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரி ரிலீஸில் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து ரி ரிலீஸில் சாதனைப் படைத்தது.

இந்நிலையில் விஜய், சூர்யா, தேவயானி, வடிவேலு மற்றும் ரமேஷ் கண்ணா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் சித்திக் இயக்கத்தில் 2001 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸான ‘ஃப்ரண்ட்ஸ்’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி ரி ரிலீஸ் ஆகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  டிஜிட்டல் முறையில் 4K தொழில்நுட்பத்தில் மெருகேற்றப்பட்டு படம் ரி ரிலீஸாகவுள்ளது.

