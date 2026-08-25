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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (12:15 IST)

நல்லவேளை நீங்க LIK படத்தில் நடிக்கல!.. கியாராவை சிரிக்க வைத்த விக்னேஷ் சிவன்!. (வீடியோ)!..

kiara
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (12:19 IST)
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நானும் ரவுடிதான் வெற்றி படத்திற்கு பின் மீண்டும் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படத்தை விக்னேஷ் சிவனால் கொடுக்க முடியவில்லை. இடையில் நடிகை நயன்தாராவை திருமணம் செய்து கொண்டு வாடகை தாய் மூலம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் தந்தையாக மாறினார். தொடர்ந்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது குடும்பம் தொடர்பான புகைப்படங்களை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். அவ்வப்போது காதலர் தினத்திற்கும், தனது மனைவி நயன்தாராவின் பிறந்தநாளுக்கும் உருகி உருகி வாழ்த்தும் சொல்வார்.

கடைசியாக அவர் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்து வெளியான எல்.ஐ.கே திரைப்படம் ஒரு தோல்விப்படமாக மாறியது. இந்நிலையில்தான், நடிகர் யஷ் நடித்த டாக்சிக் படம் தொடர்பான புரமோஷன் விழா சென்னையில் நடைபெற்றபோது அதில் விக்னேஷ் சிவனும் கலந்துகொண்டார்.

அந்த விழாவில் கியாரா அத்வானியும் கலந்து கொண்டிருந்தார். அந்த விழாவில் பேசிய விக்னேஷ் சிவன் ‘கியாரா.. கபிர் சிங் படத்திற்கு முன்பு நான் உங்களை சந்தித்து உங்களுக்கு ஒரு கதையை கூறினேன்.. அந்த கதையை படமாகவும் எடுத்தேன்.. எல்.ஐ.கே..  நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி.. அந்த படத்தில் நீங்க்கள் நடிக்கவில்லை’ என சொல்லிவிட்டு சிறிது நேரம் விக்னேஷ் சிவன் சிரித்தார்.. அதைப்பார்த்து கியாராவும் சிரித்தார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைகளில் வைரலாகி வருகிறது.



About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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