கருப்பசாமியாக மாறிய அருள்நிதி!.. வேட்டசாமி கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ...
கலைஞர் கருணாநிதி பேரனான அருள்நிதி வம்சம் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கினார். அதன்பின் மௌன குரு, டிமாண்டி காலனி, ஆறாது சினம், பிருந்தாவனம், டி பிளாக், தேஜாவூ, டைரி உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் நடித்தார். சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வரும் நடிகர் அருள்நிதி. இந்நிலையில்தான் தற்போது சாமி அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்..
ஏற்கனவே ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த கருப்பு திரைப்படம் வெளியாக வெற்றி பெற்ற நிலையில் தற்போது அருள்நிதியும் கருப்பு சாமி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். வேட்டசாமி என்கிற படத்தில் அவர் நடித்து முடித்திருக்கிறார்.
இந்த படத்தில் அருள் நிதியோடு இணைந்து இயக்குனர் அமீரும் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை செல்வகுமார் என்பவர் இயக்கியுள்ளார். இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை அருள்நிதி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்திருக்கிறார்.
இந்த படத்தில் அருள் நிதியோடு இணைந்து இயக்குனர் அமீரும் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை செல்வகுமார் என்பவர் இயக்கியுள்ளார். இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை அருள்நிதி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்திருக்கிறார்.
With all your Love & Support ♥️????— Arulnithi tamilarasu (@arulnithitamil) August 28, 2026
First look & glimpse of #VettaSaami#Ameer@7mpsProductions @directormskumar@AntonyLRuben @GhibranVaibodha @RDRajasekar @dineshashok_13 @Jegan_kaviraj #MadhaviVillisai @SamuelM64562032 @teamaimpr pic.twitter.com/Fh5IlhpW1q