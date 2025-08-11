சிம்பு உடனான படம் என்ன ஆனது? வெற்றிமாறன் சொன்ன பதில்!
சூர்யா மற்றும் வெற்றிமாறன் இணைய இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. வெற்றிமாறனின் நீண்டகால படமாக்கல் பாணியால் சூர்யா ‘வாடிவாசல்’ படத்தைத் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஆனால் இந்த படமும் கைவிடப்பட்டு விட்டதாகவும், அதற்கு முக்கியக் காரணம் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் அதிகமானதுதான் என்று அதிகாரப்பூர்வமற்ற செய்திகள் வெளியாகின. இந்நிலையில் இந்த படம் குறித்து சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் பேசியுள்ளார். அதில் “இந்த படத்துக்கான ப்ரமோஷன் வீடியோ விரைவில் வெளியாகும். மேலும் ஷூட்டிங் சீக்கிரமே தொடங்கும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.