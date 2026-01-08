சிம்புவின் ‘அரசன் பட ஹீரோயின் யார்? சமந்தா, த்ரிஷா, கீர்த்தி சுரேஷிடம் பேச்சுவார்த்தை?
இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் நடிகர் சிம்பு கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'அரசன்' திரைப்படத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு மீண்டும் விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், அடுத்த ஷெட்யூல் சென்னையில் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், எடுத்த காட்சிகளில் கூடுதல் மெருகேற்றல் தேவை என வெற்றிமாறன் கருதியதால், மீண்டும் கோவில்பட்டிக்கே படக்குழு விரைந்துள்ளது. இதற்காக அங்கு அமைக்கப்பட்ட செட்கள் இன்னும் கலைக்கப்படாமல் உள்ளன.
சமீபத்தில் நடிகர் சிம்புவுக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதாக வதந்திகள் பரவிய நிலையில், தற்போது அவர் முழு உடல்நலத்துடன் படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க தயாராகிவிட்டார். பொங்கல் பண்டிகையை தொடர்ந்து படப்பிடிப்பு முழுவீச்சில் நடைபெறவுள்ளது.
வெற்றிமாறனின் துல்லியமான இயக்கத்தில் சிம்புவின் நடிப்பு எப்படி இருக்கும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது. இந்தப் படம் சிம்புவின் திரைப்பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக அமையும் என திரை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. படத்தின் நாயகியாக நடிக்க சமந்தா, த்ரிஷா, கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Edited by Siva