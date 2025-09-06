சனி, 6 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (14:53 IST)

வெற்றிமாறன் தயாரிப்பில் உருவான ‘பேட் கேர்ள்’ ரசிகர்களை ஈர்த்ததா?... முதல் நாள் வசூல் விவரம்!

இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குனர் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான ‘பேட் கேர்ள்’ திரைப்படத்தின் டீசர் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியானது. இந்த டீசரில் ஒரு பதின் பருவ பெண்ணின் விருப்பங்கள் மற்றும் ஆசைகள் சார்ந்த காட்சிகள் பலவற்றைக் காட்டியிருந்தனர். அதில் அந்த பெண் புகைப்பிடிப்பது, குடிப்பது  போன்ற காட்சிகள் இருந்ததால் கண்டனங்கள் எழுந்தன.

இந்த படத்துக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டு, டீசர் இணையதளங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. இதையடுத்து படம் சென்சாருக்கு சென்றபோது அங்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதனால் ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு சென்று UA 16+ சான்றிதழ் பெற்று நேற்று ரிலீசானது.

நேற்று ரிலீஸான படம் பெண்ணியவாதிகள் மற்றும் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இருப்பினும் இந்த படம் பெரியளவில் ரசிகர்களைத் திரையரங்குக்குள் இழுக்கவில்லை. படம் முதல் நாளில் 12 லட்ச ரூபாய் அளவில் இந்தியாவில் வசூலித்துள்ளது. அதில் 11 லட்ச ரூபாய் தமிழ்நாட்டில் வசூலித்துள்ளது.

நான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச காசுலதான் நல்லது பண்றேன்… குற்றச்சாட்டுக்கு KPY பாலா பதில்!

நான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச காசுலதான் நல்லது பண்றேன்… குற்றச்சாட்டுக்கு KPY பாலா பதில்!விஜய் டிவில் ஒளிபரப்பான கலக்கப்போவது யாரு, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக பிரபலமானவர் பாலா. தற்போது திரைப்படங்களிலும் நடித்து வரும் பாலா, ஏழை எளிய மக்களுக்காக பல உதவிகளையும் செய்து வருகிறார்.குக்கிராமங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ், வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவித்தொகை, பெட்ரோல் பங்க் ஊழியருக்கு பைக் என பாலா செய்து வரும் உதவிகள் தினம் தோறும் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.

பக்கா கமர்ஷியல் படம்… மதராஸி படக்குழுவைப் பாராட்டிய ஷங்கர்!

பக்கா கமர்ஷியல் படம்… மதராஸி படக்குழுவைப் பாராட்டிய ஷங்கர்!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

இந்தியாவிலேயே யாரிடமும் இல்லாத சொகுசு கார்… முதல் ஆளாக வாங்கிய ஃபஹத் பாசில்!

இந்தியாவிலேயே யாரிடமும் இல்லாத சொகுசு கார்… முதல் ஆளாக வாங்கிய ஃபஹத் பாசில்!மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கும் பஹத் பாசிலுக்கு மலையாள மொழி தாண்டியும் ரசிகர்கள் ஏராளம். அவரின் படங்கள் தமிழகத்திலும் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் சமீபத்தில் அவர் நடித்திருந்த விக்ரம் மற்றும் புஷ்பா அகிய திரைப்படங்கள் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் படங்களாக அமைந்தன

மாதம்பட்டி ஸ்டைலில் புரபோஸ் செய்த குரேஷி… ரொமான்ஸ் பத்தல என கலாய்த்த ரங்கராஜ்!

மாதம்பட்டி ஸ்டைலில் புரபோஸ் செய்த குரேஷி… ரொமான்ஸ் பத்தல என கலாய்த்த ரங்கராஜ்!திரைப்பட நடிகராகவும், சமையற் கலைஞராகவும் அறியப்படுபவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். ஜாய் கிரிசில்டா என்பவர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரங்கராஜுக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணியாற்றிய போது அவர்களுக்குள் பழக்கம் ஏற்பட்டு அது காதலாக மாறியதாக சொல்லப்படுகிறது. ரங்கராஜ் ஏற்கனவே திருமணமானவர். அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

பழம்பெரும் கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன் காலமானார்!

பழம்பெரும் கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன் காலமானார்!தமிழ் சினிமாவில் நான்காயிரம் பாடல்களுக்கு மேல் எழுதிய பழம்பெரும் பாடல் ஆசிரியர் பூவை செங்குட்டுவன் தன்னுடைய 90 ஆவது வயதில் வயது மூப்புக் காரணமாக காலமாகியுள்ளார். 1967 ஆம் ஆண்டு முதல் 90 களின் இறுதி வரை இவர் தமிழ் சினிமாவில் சுமார் 4000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை எழுதியுள்ளார்.

