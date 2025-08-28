வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
vinoth
வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (18:00 IST)

ஆர்வம் காட்டாத தாணு… சிம்பு படத்தைத் தானே தயாரிக்கிறாரா வெற்றிமாறன்?

சூர்யா மற்றும் வெற்றிமாறன் இணைய இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. வெற்றிமாறனின் நீண்டகால படமாக்கல் பாணியால் சூர்யா ‘வாடிவாசல்’ படத்தைத் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆனால் இந்த படமும் கைவிடப்பட்டு விட்டதாகவும், அதற்கு முக்கியக் காரணம் இந்த படத்தின் பட்ஜெட் அதிகமானதுதான் என்று  அதிகாரப்பூர்வமற்ற செய்திகள் வெளியாகின. பட்ஜெட் காரணமாக இந்த படத்தைத் தொடங்க தாணு விரும்பவில்லை என்று சொல்லப்படும் நிலையில் தானே இந்த படத்தைத் தயாரிக்கும் முடிவை எடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால் கூடிய விரைவில் இந்த படம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

ஓஎம்ஆர் சாலையில் ராக்கி சினிமாஸ் திரையரங்கின் புதிய கிளை.. தீபாவளி தினத்தில் திறக்க திட்டம்..!

ஓஎம்ஆர் சாலையில் ராக்கி சினிமாஸ் திரையரங்கின் புதிய கிளை.. தீபாவளி தினத்தில் திறக்க திட்டம்..!சென்னையின் விரைவாக வளர்ந்து வரும் தகவல் தொழில்நுட்பப் பெருவழியான ஓஎம்ஆர் சாலையில், ராக்கி சினிமாஸ் திரையரங்கின் புதிய கிளை, 2025 தீபாவளிக்கு திறக்கத் தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய திரையரங்கம், அப்பகுதியில் உள்ள சினிமா ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஐடி ஊழியர்களுக்கு ஒரு புதிய பொழுதுபோக்கு மையமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

23 ஆண்டுகள் கழித்து ரி ரிலீஸாகும் மாதவன் & லிங்குசாமி கூட்டணியின் ‘ரன்’!

23 ஆண்டுகள் கழித்து ரி ரிலீஸாகும் மாதவன் & லிங்குசாமி கூட்டணியின் ‘ரன்’!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குனராக வலம் வந்தவர் லிங்குசாமி. அவர் இயக்கிய ஆனந்தம், ரன், சண்டக் கோழி, பையா ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றன. ஆனால் அவர் இயக்கிய அஞ்சான் திரைப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதுமட்டுமில்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் மோசமான கேலிகளை எதிர்கொண்டது.

தமன்னாவைப் பிரிந்த காதலர் விஜய் வர்மா… தற்போது இந்த நடிகையோடுதான் உலா வருகிறாரா?

தமன்னாவைப் பிரிந்த காதலர் விஜய் வர்மா… தற்போது இந்த நடிகையோடுதான் உலா வருகிறாரா?தமன்னா, ‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.

கூலி படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம்… நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

கூலி படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம்… நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

காஞ்சனா நான்காம் பாகத்தில் இணையும் ராஷ்மிகா மந்தனா!

காஞ்சனா நான்காம் பாகத்தில் இணையும் ராஷ்மிகா மந்தனா!தனது திரை பயணத்தை டான்ஸ் மாஸ்டராக துவங்கி, நடிகராக, சிறந்த இயக்குனராக வலம் வருகிறார். இவரது நடிப்பிலும் இயக்கத்திலும் விசித்திரமான பல வெற்றி படங்களை தமிழில் கொடுத்துள்ளார். அப்படங்களில் ஒன்று தான் அவரது இயக்கத்திலும் நடிப்பிலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற “முனி”. இப்படத்தை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் “காஞ்சனா” என்ற பெயரிலும் பிறகு “காஞ்சனா-2 “ என வெளியான அனைத்து பாகங்களிலும் லாரன்ஸ் வெறித்தனமாக நடித்து உள்ளார்.

