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Written By SIVA SIVA
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (15:45 IST)

60 வயதில் நடிகையாக அறிமுகம்.. 93 வயதில் காலமானார்.. திரையுலகினர் அஞ்சலி...

Vatsala Rajagopal Passed Away
Written By: SIVA
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (15:01 IST)
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மணிரத்னம் இயக்கிய ‘ரோஜா’ திரைப்படத்தில் தனது 60 வயதில் திரையுலகில் அறிமுகமான பிரபல மூத்த நடிகை வத்சலா ராஜகோபால் (93), சென்னையில் வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.
 
திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த வத்சலா, சிறுவயதிலேயே நடனத்தில் ஆர்வம் கொண்டவர். திருமணத்திற்குப் பிறகு 1953-இல் சென்னைக்குக் குடிபெயர்ந்தார். நாடக மேடைகளில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்திய இவரை, இயக்குநர் மணிரத்னம் ரோஜா படத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார்.
 
தொடர்ந்து 'சதிலீலாவதி', 'ரிதம்', 'அந்நியன்', 'வின்னர்', 'பட்டியல்' உள்ளிட்ட 400-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் சிறிய மற்றும் குணச்சித்திரக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். சினிமா மட்டுமின்றி, பாலுமகேந்திராவின் 'கதை நேரம்' மற்றும் சின்னத்திரையில் 'சித்தி', 'ஆனந்தம்', 'முந்தானை முடிச்சு', 'வசந்தம்' போன்ற புகழ்பெற்ற சீரியல்களிலும் முத்திரை பதித்தார்.
 
பொதுமக்கள் மற்றும் திரையுலகினரின் அஞ்சலிக்காக அவரது உடல் பல்லாவரத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மறைந்த வத்சலா ராஜகோபாலுக்குத் திரையுலகினர் தங்கள் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
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