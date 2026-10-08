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Written By SIVA SIVA
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (09:35 IST)

ரஜினியின் ‘காலா’ படத்தில் நடித்த நானா படேகர் மறைவு.. திரையுலகினர் அஞ்சலி..

நானா படேகர்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (09:11 IST)
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பிரபல பாலிவுட் மற்றும் மராத்தி திரைப்பட நடிகரான நானா படேகர், திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். கோவாவில் உள்ள டோனா பவுலாவில் அமைந்திருக்கும் அவரது இல்லத்தில் இன்று திடீரென மயக்கமடைந்ததை அடுத்து, அவர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சுமார் 45 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக சி.பி.ஆர் சிகிச்சை அளித்தும், அவரை சுயநினைவுக்குக் கொண்டு வர முடியாமல் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
 
மராட்டிய மாநிலத்தில் 1951-ஆம் ஆண்டு பிறந்த நானா படேகர், இந்திய திரையுலகில் தனது தனித்துவமான நடிப்பால் முத்திரை பதித்த பன்முகத்திறமை கொண்ட கலைஞர் ஆவார். 'பரிந்தா', 'கிராந்திவீர்', 'அங்கார்' உள்ளிட்ட பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ள இவர், தமிழில் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் வெளியான 'பொம்மலாட்டம்' மற்றும் ரஜினிகாந்தின் 'காலா' ஆகிய திரைப்படங்களில் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துத் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதையும் வென்றவர்.
 
சிறந்த நடிப்பிற்காக 3 தேசிய விருதுகளையும், 2013-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசின் உயரிய 'பத்மஸ்ரீ' விருதையும் பெற்றுள்ளார். கலைத்துறையோடு மட்டுமன்றி, 'நாம் பவுண்டேஷன்' என்ற தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை விவசாயிகளுக்குப் பல்வேறு உதவிகளைச் செய்து வந்த சிறந்த சமூக ஆர்வலராகவும் திகழ்ந்தார். இவரது மறைவுக்குத் திரையுலகப் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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