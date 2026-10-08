இதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை, பெரும் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.. குஷ்புவின் பதிவு வைரல்..
பிரபல பாலிவுட் மற்றும் மராத்தி திரைப்பட நடிகர் நானா படேகர் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று காலமானார். கோவாவில் உள்ள அவரது வீட்டில் சுயநினைவை இழந்து மயங்கிய நிலையில் மீட்கப்பட்ட அவர், உடனடியாக அருகில் உள்ள மணிபால் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். இருப்பினும், மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் வழியிலேயே அவரது உயிர் பிரிந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஹிந்தி மற்றும் மராத்திய திரையுலகில் தனக்கெனத் தனி முத்திரை பதித்த இவர், தமிழில் 'பொம்மலாட்டம்' மற்றும் ரஜினிகாந்தின் 'காலா' ஆகிய திரைப்படங்களில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி தென்னிந்திய ரசிகர்களிடமும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றவர் ஆவார்.
இவரது மறைவுச் செய்தி கேட்டு திரையுலகப் பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான குஷ்பு வெளியிட்ட இரங்கல் பதிவில், "இதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை, பெரும் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது. சிறந்த நடிகர் மற்றும் எளிமையான மனிதரான அவருடன் பணியாற்றிய பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது. உங்களை மிகவும் மிஸ் செய்வோம் நானா பாவ்" என உருக்கமாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.