வியாழன், 7 மே 2026
Last Modified: வியாழன், 7 மே 2026 (10:26 IST)

ஆண்டவன் கைவிடமாட்டான்!..நல்லதே நடக்கும்.. வெங்கட் பிரபு டிவிட்!..

ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் கடந்த ஏப்ரல் கடந்த மே 4ம் தேதி எண்ணப்பட்டது. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கும் சென்றது.

விஜய்க்கு அதிக தொகுதிகள் கிடைத்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை என்பதால் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது. இதில் காங்கிரஸ் மட்டுமே விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க முன் வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து தவெக ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. அது கிடைக்குமா என்பது தெரியவில்லை..

இதையடுத்து விஜயின் முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவும் தள்ளி போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க தேவையான எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை கொடுத்தால் மட்டுமே அடுத்த வேலைகளை தொடங்குவோம் என ஆளுநர் சொல்லிவிட்டதால் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களின் பெறும் முயற்சியில் தவெக இறங்கியிருக்கிறது.

இதில் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க மாட்டோம் அதிமுக என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துவிட்டது. இந்நிலையில்தான், விஜயை வைத்து கோட் படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘நல்லவங்கள ஆண்டவன் சோதிப்பான்.. கை விடமாட்டான்.. நல்லதே நடக்கும்.. நம்பிக்கையோடு இருப்போம்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்..

தவெக ஆட்சியமைக்க திமுக இடையூறு செய்யாது, மற்றொரு தேர்தலை திமுக விரும்பவில்லை.. மு.க.ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றிற்கு அளித்துள்ள பேட்டி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று ஆதரவு கடிதம் தருகிறது காங்கிரஸ்.. கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆதரவு தர சம்மதம்..தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில், அரசு அமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மையை எட்ட இன்னும் 11 இடங்கள் குறைவாக உள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

விபத்தில் சிக்கிய தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சவுத்ரி மரணம்!. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..நடிகர் ஜீவாவின் தந்தை ஆர்.பி.சவுத்ரி. சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் என்கிற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி பல புதிய இயக்குனர்களை தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் இவர்

’ஜனநாயகன்’ தான் விஜய்யின் கடைசி படம்.. இனிமேல் சினிமா இல்லை...!2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ள மாபெரும் வெற்றி, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் திரையுலக பயணத்தில் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2024-ல் தவெக-வைத் தொடங்கிய விஜய், தான் நடித்து வந்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படமே தனது கடைசிப் படம் என அறிவித்திருந்தார்.

ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் வெற்றி.. சுமார் 1 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஈபிஎஸ் வெற்றி..!2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஆச்சரியமான பல திருப்பங்களை கண்டுள்ளன. குறிப்பாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்திலேயே மிக அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். தவெக ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமாரை விட 98,110 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று இபிஎஸ் தனது செல்வாக்கை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.

