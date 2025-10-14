செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (15:13 IST)

விஜய்க்காக எழுதிய கதையில் சல்மான் கானை இயக்கும் வம்சி!

விஜய்க்காக எழுதிய கதையில் சல்மான் கானை இயக்கும் வம்சி!
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு  விஜய், ராஷ்மிகா மற்றும் யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரை வைத்து இயக்குனர் வம்சி ‘வாரிசு’ படத்தை இயக்கினார். இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றிப் படம் என்று படக்குழுவினரால் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் ரசிகர்கள் இயக்குனர் வம்சியை ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆக்கினர்.

இந்நிலையில் வாரிசு திரைப்படம் வெளியாகி 3 ஆண்டுக்கு மேலாகியும் இன்னும் தன்னுடைய அடுத்த படத்தை வம்சி அறிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில் அவர் அடுத்து இந்தியில் ஒரு படத்தை இயக்க உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. அந்த படத்தில் சல்மான் கான் கதாநாயகனாக நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இது சம்மந்தமான மற்றொரு சுவாரஸ்யமான தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த கதையை அவர் விஜய்க்காகதான் எழுதினார் என்றும் ஆனால் அந்த கதையில் விஜய் நடிப்பதற்கான சூழல் தற்போது இல்லை என்பதாலும் சல்மான் கானை நோக்கி சென்றுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

நீங்கள் ஹீரோ மெட்டீரியல் இல்லை.. கேள்வி கேட்ட பத்திரிகையாளருக்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் தந்த பதில்..!

நீங்கள் ஹீரோ மெட்டீரியல் இல்லை.. கேள்வி கேட்ட பத்திரிகையாளருக்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் தந்த பதில்..!லவ் டுடே', 'டிராகன்' போன்ற தொடர் வெற்றி படங்களைக் கொடுத்த இளம் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது புதிய திரைப்படமான 'டியூட்'-இன் தெலுங்கு முன்வெளியீட்டு நிகழ்வில் கூர்மையான கேள்வியை எதிர்கொண்டார்.

கால் உடைந்த கானா வினோத்! தள்ளி விட்டது யார்? பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

கால் உடைந்த கானா வினோத்! தள்ளி விட்டது யார்? பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!பிக்பாஸ் சீசன் 9-ன் பரபரப்பான இரண்டாவது வாரத்தில் முதல் டாஸ்க்கில் பல களேபரங்கள் நடந்துள்ளன.

நடிகராக அறிமுகமாகும் இன்பநிதி! முதல் படத்தை இயக்கும் மாரி செல்வராஜ்! - வெளியான அப்டேட்!

நடிகராக அறிமுகமாகும் இன்பநிதி! முதல் படத்தை இயக்கும் மாரி செல்வராஜ்! - வெளியான அப்டேட்!உதயநிதி ஸ்டாலின் மகன் இன்பநிதி நடிகராக அறிமுகமாகும் முதல் படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்க உள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

தீபாவளி ரிலீஸ் படங்களுக்கு வழிவிடாத காந்தாரா 1… 100 தியேட்டர்களில் தொடரும் காட்சிகள்!

தீபாவளி ரிலீஸ் படங்களுக்கு வழிவிடாத காந்தாரா 1… 100 தியேட்டர்களில் தொடரும் காட்சிகள்!காந்தாரா படம் அடைந்த இமாலய வெற்றியை அடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் உழைப்பில் 125 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான ‘காந்தாரா 1’ திரைப்படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி இதுவரை பதினோரு நாட்களில் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மேல் வசூலித்து அசத்தி வருகிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த படம் 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

எட் ஷீரனுடன் கைகோர்க்கும் சந்தோஷ் நாராயணன்… எதிர்பார்ப்பை எகிறவைத்த அப்டேட்!

எட் ஷீரனுடன் கைகோர்க்கும் சந்தோஷ் நாராயணன்… எதிர்பார்ப்பை எகிறவைத்த அப்டேட்!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவர் சந்தோஷ் நாராயணன். குறும்படம் மூலமாக தமிழ் சினிமாவிற்குள் பிரவேசித்த பல இயக்குனர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து பின்னர் ரஜினியின் காலா மற்றும் கபாலி ஆகிய படங்களுக்கு இசையமைத்து பிரபலமானார். தற்போது தமிழைத் தாண்டியும் தெலுங்கு சினிமாவிலும் கால்பதித்து கலக்கி வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com