புதன், 21 ஜனவரி 2026
Last Modified: புதன், 21 ஜனவரி 2026 (12:18 IST)

மூன்று குரங்குகள் கதை தெரியுமா? நயன்தாராவுடன் நட்பான பகையாளிகள்

தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு உச்ச நடிகையாக இருந்து வருபவர் நடிகை நயன்தாரா. தமிழ் மட்டுமில்லாமல் தெலுங்கு, மலையாளம் , ஹிந்தி என பிற மொழிகளிலும் தன்னுடைய ஆளுமையை செலுத்தி வருகிறார். கடந்த வருடம்தான் பாலிவுட்டில் நுழைந்த நயன் முதல் படத்திலேயே ஷாருக்கானுடன் இணைந்து நடித்தார்.
 
அதுவும் ஒரு ஆக்‌ஷன் ஹீரோயினாக என்ட்ரி கொடுத்து மாஸ் காட்டினார். அங்கு மட்டும் அவர் மாஸ் காட்டவில்லை. எப்போது பாலிவுட்டில் நுழைந்தாரோ அப்போதே எல்லா மொழிகளிலும் கொஞ்சம் கெத்தும் காட்ட ஆரம்பித்தார். அதிலிருந்தே அவருடைய பேச்சு, நடவடிக்கை என எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் காணப்பட்டது.
 
சரி. தன்னுடைய துறையில் பெரிய ஆளாக இருக்கிறோம் என்றால் வழக்கமாக எல்லாருக்கும் வருவதுதானே அந்த பெருமை. அப்படித்தான் என ரசிகர்களும் கடந்துவிட்டனர். ஆனால் திடீரென அவர் கொடுத்த ஒரு பேட்டி பூதாகரமாக கிளம்பியது. வலைப்பேச்சு சேனலில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பிஸ்மி, அந்தணன், சக்திவேல் இவர்களை பற்றி மறைமுகமாக மூன்று குரங்குகள் என கூறியிருந்தார்.
 
அதெப்படி அவர் அப்படி சொல்லலாம். பாடி ஷேமிங் செய்வது அவரை பொறுத்தவரைக்கும் நல்லதா என்று வலைப்பேச்சிலேயே அந்த மூன்று பேர் குரல் எழுப்பினர். அதாவது 50 வாரங்களில் 48 வாரங்கள் என்னை பற்றி பேசியே அவர்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள் என நயன்தாரா கூறினார். ஆனால் பெரும்பாலும் நாங்கள் அவரை பற்றி பேசுவதே இல்லை என்று வலைப்பேச்சு தரப்பில் கூறப்பட்டது. அந்த பேட்டியை பார்க்கையில் நயந்தாராவை பொறுத்தவரை இவர்கள் மூன்றுபேரும் பகையாளிகள்.
மூன்று குரங்குகள் கதை தெரியுமா? நயன்தாராவுடன் நட்பான பகையாளிகள்
 
இப்படி நிலைமை போய்க் கொண்டிருக்க திடீரென பிஸ்மி, அந்தணன், சக்திவேல் ஆகிய மூவரும் நயன் தாராவுடன் சேர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டதை தங்களுடைய வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார் பிஸ்மி. சமீபத்தில் நயனை துபாயில் சந்தித்த இவர்கள் இந்த புகைப்படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள்.

புது டிரெண்டை உருவாக்கிய ஜீவா! இனிமே பாருங்க.. இளவரசு சொன்ன புது தகவல்

புது டிரெண்டை உருவாக்கிய ஜீவா! இனிமே பாருங்க.. இளவரசு சொன்ன புது தகவல்இப்போது டாக் ஆஃப் தி டவுன்னாக இருப்பவர் நடிகர் சிவா மனசுல சக்தி படத்தில் ஒரு காமெடியான கேரக்டரில் நடித்திருப்பார்.

நடுவானில் சந்தித்த திரை நட்சத்திரமும் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமும்.. வைரல் புகைப்படம்..!

நடுவானில் சந்தித்த திரை நட்சத்திரமும் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமும்.. வைரல் புகைப்படம்..!திரைத்துறையையும் விளையாட்டு துறையையும் சேர்ந்த நட்சத்திரங்கள் சந்தித்துக்கொண்டால், அது எப்போதும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமான செய்தியாகவே அமையும். அந்த வகையில், கோலிவுட் நட்சத்திரம் சூர்யா மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் எஸ். பத்ரிநாத் ஆகியோர் விமான பயணத்தின்போது தற்செயலாக சந்தித்துக் கொண்ட புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

5 நிமிடங்களில் விற்று தீர்ந்த மங்காத்தா டிக்கெட்.. மறுரிலீஸில் வசூல் சாதனை..!

5 நிமிடங்களில் விற்று தீர்ந்த மங்காத்தா டிக்கெட்.. மறுரிலீஸில் வசூல் சாதனை..!அஜித் குமாரின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான மைல்கல்லான 'மங்காத்தா' வரும் ஜனவரி 23-ஆம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. 2011-இல் வெளியான இந்தப் படம், அஜித்தின் 50-ஆவது படமாகவும், 'விநாயக் மகாதேவ்' என்ற அந்த நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்திற்காகவும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு கல்ட் கிளாசிக் ஆகும். தற்போது 2026-இல் 4K தரத்தில் வெளியாகும் இந்த படத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் வரலாறு காணாத வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

பராசக்தி வசூலை வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்!... வச்சி செய்யும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!...

பராசக்தி வசூலை வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்!... வச்சி செய்யும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!...கடந்த பல வருடங்களாகவே விஜய் படத்தோடு வேறு நடிகரின் படம் போட்டியிட்டால் விஜய் ரசிகர்கள் அந்த படத்தை ட்ரோல் செய்வது தொடர்கதையாகி விட்டது.

பிரபலங்களை கார் ரேஸுக்கு கூப்பிடுவதே அஜித்தான்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..

பிரபலங்களை கார் ரேஸுக்கு கூப்பிடுவதே அஜித்தான்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..நடிகர் அஜித் சமீப காலமாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸ்களில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

