வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (15:07 IST)

அழகுப் பதுமை சம்யுக்தாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!

அழகுப் பதுமை சம்யுக்தாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!
மலையாள சினிமா உலகில் இருந்துதான் இப்போது தென்னிந்திய சினிமாக்களுக்கு ஹீரோயின்கள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி வாத்தி படம் மூலம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர்தான் சம்யுக்தா.தன் பெயருக்குப் பின்னால் மேனன் என்ற சாதி பெயரை நீக்கியதாக அவர் கூறியது பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

இதுபற்றி அவர் “வாத்தி படத்தில் இருந்து அந்த பெயர் இருக்காது. சாதி அடையாளத்தை போட்டுக்கொள்வதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. சாதியிலும் உடன்பாடு இல்லை. என்னை சம்யுக்தா என்று அழைத்தாலே போதும்” எனக் கூறியிருந்தார். வாத்தி படத்துக்குப் பிறகு தமிழில் இன்னும் அடுத்த படத்தில் அவர் கமிட்டாகவில்லை.

புதுப் படங்கள் எதிலும் அவர் ஒப்பந்தம் ஆகாத நிலையில் அவர் தன்னுடைய நீண்டநாள் காதலரை மணம் முடிக்க உள்ளதாகவும் அதனால்தான் அவர் புதுப் படங்கள் எதையும் ஒத்துக்கொள்ள வில்லை என்றும் ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. இது சம்மந்தமாக எந்த பதிலும் சொல்லாமல் சம்யுக்தா தரப்பு மௌனமாக இருந்து வருகின்றது. இந்நிலையில் இப்போது அவர் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள கிளாமரான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

ரி ரிலீஸுக்குத் தயாரான அஜித்தின் சூப்பர்ஹிட் திரைப்படம்!

ரி ரிலீஸுக்குத் தயாரான அஜித்தின் சூப்பர்ஹிட் திரைப்படம்!சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

இயக்குனர் எல்லை மீறினார்… நடிகர் மௌனம் காத்தார்… நடிகை திவ்யபாரதி ஆதங்கம்!

இயக்குனர் எல்லை மீறினார்… நடிகர் மௌனம் காத்தார்… நடிகை திவ்யபாரதி ஆதங்கம்!பேச்சிலர் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நாயகியாக அறிமுகமானவர் திவ்யபாரதி. அந்த படம் பெரிய வெற்றிப் பெறவில்லை என்றாலும் அவருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்கள் கூட்டம் உருவாகியுள்ளது. இடையில் பிரபல நடிகர் ஒருவரின் விவாகரத்தில் இவர் பெயர் அடிபட்டு அவரை சர்ச்சைகளில் சிக்கவைத்தது.

லோகா நாயகி கல்யாணி நடிக்கும் புதிய தமிழ்ப் படம்… பூஜையோடு தொடக்கம்!

லோகா நாயகி கல்யாணி நடிக்கும் புதிய தமிழ்ப் படம்… பூஜையோடு தொடக்கம்!இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் மற்றும் நடிகை லிஸி தம்பதியினர் மகள் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிகையாகக் கலக்கி வருகிறார். 2017இல் வெளிவந்த "ஹலோ" தெலுங்கு திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். அப்படத்திற்காக சிறந்த தென்னிந்திய அறிமுக நடிகைக்கான பிலிம்பேர் விருது மற்றும் 7வது தென்னிந்திய சர்வதேச திரைப்பட விருது ஆகிய இரண்டு விருதுகளை தான் நடித்த முதல் படத்திற்காகப் பெற்று வெற்றியோடு சினிமாவில் கால்பதித்தார்.

என் கணவரப் பாத்தா DNA டெஸ்ட்டுக்கு வர சொல்லுங்க… ஜாய் கிரிசில்டா நக்கல் பதிவு!

என் கணவரப் பாத்தா DNA டெஸ்ட்டுக்கு வர சொல்லுங்க… ஜாய் கிரிசில்டா நக்கல் பதிவு!திரைப்பட நடிகராகவும், சமையற் கலைஞராகவும் அறியப்படுபவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். ஜாய் கிரிசில்டா என்பவர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரங்கராஜுக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணியாற்றிய போது அவர்களுக்குள் பழக்கம் ஏற்பட்டு அது காதலாக மாறியதாக சொல்லப்படுகிறது. ரங்கராஜ் ஏற்கனவே திருமணமானவர். அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

காந்தாரா எஃபக்ட்டால் கருப்பு படத்தில் நடக்கும் அதிரடி மாற்றங்கள்!

காந்தாரா எஃபக்ட்டால் கருப்பு படத்தில் நடக்கும் அதிரடி மாற்றங்கள்!ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் கருப்பு படத்தில் சூர்யா நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா நடிக்க மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com