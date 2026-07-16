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சண்முக பாண்டியனின் வான வேடிக்கை!.. வெளியான கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ!...
புரட்சிக் கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்தின் மகன் சண்முக பாண்டியன். 2015ம் வருடம் சகாப்தம் என்கிற திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் நடிகராக களமிறங்கினார். ஆனால் அந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. அதன்பின் மதுர வீரன், படைத்தலைவன் ஆகிய படங்களில் நடித்தார்.
அந்த படங்களும் சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக அமையவில்லை . அதன்பின் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் போன்ற படங்களை இயக்கிய பொன்ராம் இயக்கத்தில் சரத்குமாருடன் இணைந்து கொம்பு செவி என்கிற படத்தில் சண்முக பாண்டியன் நடித்தார். ஆனால், அந்த படமும் வெற்றி படமாக அமையவில்லை.
இந்நிலையில்தான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை உள்ளிட்ட சில படங்களை இயக்கிய திரு இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கிறார் என்கிற அறிவிப்பு வெளியானது. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் டைட்டில் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை தற்போது வெளியிடுள்ளனர். இந்த படத்திற்கு வான வேடிக்கை என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அந்த படங்களும் சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக அமையவில்லை . அதன்பின் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் போன்ற படங்களை இயக்கிய பொன்ராம் இயக்கத்தில் சரத்குமாருடன் இணைந்து கொம்பு செவி என்கிற படத்தில் சண்முக பாண்டியன் நடித்தார். ஆனால், அந்த படமும் வெற்றி படமாக அமையவில்லை.
இந்நிலையில்தான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை உள்ளிட்ட சில படங்களை இயக்கிய திரு இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் சண்முக பாண்டியன் நடிக்கிறார் என்கிற அறிவிப்பு வெளியானது. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் டைட்டில் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை தற்போது வெளியிடுள்ளனர். இந்த படத்திற்கு வான வேடிக்கை என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
#Vaanavedikai Title Glimpse ????— venkat prabhu (@vp_offl) July 16, 2026
Shooting Starts from Today
Starring #ShanmugaPandianVijayakanth
Directed by @dir_thiru
Produced by @lksudhish MP
A @SamCSmusic Musical ????@captaincine2025 @twitavvi #Rajkamal @MpAnand_Pro pic.twitter.com/M8UtLr2har