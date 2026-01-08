பொங்கலை குறி வைத்த ‘வா வாத்தியாரே’! புது டிவிஸ்ட்டா இருக்கே.. என்னய்யா நடக்குது?
விஜய் நடிப்பில் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். நாளை ரிலீஸ் ஆக இருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக தன்னுடைய ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி வைப்பதாக பட நிறுவனம் நேற்று ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தது. இது சம்பந்தமான வழக்கு நாளை நீதிமன்றத்தில் நடக்க இருக்கிறது. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஜனநாயகன் பட குழுவினரை பல கேள்விகளை கேட்டு வாயடைக்க வைத்தார். இருந்தாலும் சென்சார் சொன்ன அத்தனை மாற்றங்களையும் செய்து கொடுத்த பிறகும் ஏன் இன்னும் அதற்கான சான்றிதழை கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் என்பது தான் இன்று பலரின் சந்தேகமாக இருக்கிறது.
சமீபத்தில் கூட தயாரிப்பாளர் முரளி பத்திரிக்கையாளர் பேட்டியில் கூறும் பொழுது இது ஒரு தனிப்பட்ட படத்தின் பிரச்சினை. ஒட்டுமொத்த சினிமா துறையின் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன் சான்றிதழை கொடுக்க மறுக்கிறார்கள் என தெரியவில்லை என்று கூறியிருந்தார். அதனால் நாளை ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகாது என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பை வெளியிட்டு விட்டனர். நாளை மறுநாள் பராசக்தி திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கிறது.
அதனால் இந்த வருட பொங்கல் சிவகார்த்திகேயன் பொங்கலாக தான் இருக்கும் என சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் இருந்தனர். ஆனால் ஒரு புது ட்விஸ்ட்டாக ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. கார்த்தி நடிப்பில் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த திரைப்படம் வா வாத்தியாரே. இந்த படம் எப்போவோ ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படம். ஆனால் இந்த படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஸ்டூடியோ கிரீன் தான் வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்ததால் தாமதமானது.
அந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. அதனால் தான் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் சிக்கல் நீடித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. இப்போது நாளை ஜனநாயகன் பட சம்பந்தமான வழக்கு தீர்ப்பு எப்படி வருகிறது என்று பார்த்த பிறகு ஒரு வேளை ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இன்னும் தள்ளிப் போனால் பொங்கல் ரிலீஸாக வா வாத்தியாரே திரைப்படத்தை கொண்டுவர அந்தப் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் முயற்சித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.
அதனால் நாளை என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை வைத்து தான் எந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் என்று சொல்ல முடியும். வாத்தியாரே திரைப்படத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அது ஒரு எம்ஜிஆர் ரசிகன் எப்படி இருப்பான் என்பது பற்றிய ஒரு காமெடி கலந்த திரைப்படம். காமெடியில் சும்மாவே வெளுத்து வாங்குவார் கார்த்தி. இதில் போலீஸ் கெட்டப், எம்ஜிஆரின் பேரன் போன்ற பிம்பங்களை தன்னுள் வைத்து எப்படிப்பட்ட ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தப் போகிறார் என்பதை பார்க்க ரசிகர்களும் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
ஏற்கனவே அதனுடைய டீஸர் பாடல் எல்லாம் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் அமோக வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் பொங்கலுக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனால் இதுவும் ஒரு செலிப்ரேஷன் பொங்கலாக தான் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.