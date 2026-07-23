சென்னையில் ஜனநாயகன் படம் பார்த்த த்ரிஷா... ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி...!
தமிழக முதல்வர் தளபதி விஜய் நடிப்பில் அவரது திரைப்பயணத்தின் கடைசிப் படமாக உருவாகி மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையில் வெளியாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், இன்று தமிழகம் முழுவதும் திருவிழாக்கோலமாக ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது. இப்படம் வெளியான முதல் நாளே ரசிகர்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பை பெற்று திரையரங்குகளில் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள பிரபல ரோகிணி திரையரங்கில் இன்று காலை 9 மணிக்கு போடப்பட்ட சிறப்புக் காட்சியில், நடிகை த்ரிஷா தனது தோழிகளுடன் ரகசியமாக வந்து படத்தை நேரில் கண்டு களித்துள்ளார்.
ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் காட்சியைக் காண அவர் வருகை தந்தது ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திரையரங்கில் த்ரிஷாவைப் பார்த்ததும் உற்சாகமடைந்த ரசிகர்கள், "த்ரிஷா வாழ்க" என உற்சாகக் குரல் எழுப்பி ஆரவாரம் செய்தனர்.
ஆனால், செய்தியாளர்களின் எந்தக் கேள்விக்கும் பதிலளிக்காமல் உடனடியாகத் திரையரங்கிற்குள் சென்ற த்ரிஷா, ஒரு சாதாரண ரசிகையைப் போலப் படத்தைக் முழுமையாக ரசித்து மகிழ்ந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தற்பொழுது இணையத்தில் த்ரிஷா திரையரங்கிற்கு வந்த புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்கள் வைரலாகி, தளபதி ரசிகர்களால் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Edited by Siva