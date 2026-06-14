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Last Modified: Sunday, 14 June 2026 (09:13 IST)

இன்று மாலை த்ரிஷா சொல்ல போகும் முக்கிய விஷயம்.. ட்விஸ்ட் வைத்த வரலட்சுமி சரத்குமார்...

த்ரிஷா
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (09:13 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (09:14 IST)
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திரையுலகில் பல வருடங்களாக தனது அசைக்க முடியாத முன்னணி இடத்தை தக்கவைத்து கொண்டுள்ள நடிகை த்ரிஷா, தற்போது புதிய அப்டேட் ஒன்றின் மூலம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளார். நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் த்ரிஷாவின் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை பகிர்ந்து இந்த சுவாரசியமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
அவர் பகிர்ந்த போஸ்டரில், த்ரிஷா கருப்பு நிறப் புடவை மற்றும் பிரம்மாண்ட நெக்லஸ் அணிந்து மிகவும் கம்பீரமாகவும் அழகாகவும் காட்சியளிக்கிறார். மஞ்சள் நிறப் பின்னணியில் அமைந்துள்ள இந்த போஸ்டரில், "சென்னை... ஸ்பெஷலான ஒருவர் உங்களுக்கு ஏதோ சொல்லக் காத்திருக்கிறார்"   என்ற வாசகம் பெரிய எழுத்துக்களில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னையின் அடையாளங்களான கபாலீஸ்வரர் கோவில் கோபுரம், கலங்கரை விளக்கம் மற்றும் நேப்பியர் பாலம் ஆகியவையும் இதில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
இன்று மாலை 7 மணிக்கு இந்த முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகவுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ஏதேனும் புதிய திரைப்படத்தின் அறிவிப்பா, விளம்பரத் தூதராக இணையும் பிராண்ட் விளம்பரமா அல்லது த்ரிஷாவின் புதிய தொழில் தொடக்கம் குறித்த அறிவிப்பா என்று ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் விவாதிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். வரலட்சுமி சரத்குமார் இதனைப் பகிர்ந்திருப்பதால், கோலிவுட் வட்டாரத்திலும் இந்த அப்டேட் பெரும் வைரலாகி வருகிறது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

இன்று மாலை த்ரிஷா சொல்ல போகும் முக்கிய விஷயம்.. ட்விஸ்ட் வைத்த வரலட்சுமி சரத்குமார்...

இன்று மாலை த்ரிஷா சொல்ல போகும் முக்கிய விஷயம்.. ட்விஸ்ட் வைத்த வரலட்சுமி சரத்குமார்...திரையுலகில் பல வருடங்களாக தனது அசைக்க முடியாத முன்னணி இடத்தை தக்கவைத்து கொண்டுள்ள நடிகை த்ரிஷா, தற்போது புதிய அப்டேட் ஒன்றின் மூலம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளார். நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் த்ரிஷாவின் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை பகிர்ந்து இந்த சுவாரசியமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

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