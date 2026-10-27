ஜெயிலர் 2 ஆல் டைம் நம்பர் ஒன் ஹிட்!.. 1000 கோடி அடிக்கும்!.. திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் பேட்டி...
தமிழ் சினிமாவில் அதிக ஹிட் படங்களை கொடுத்து சூப்பர்ஸ்டாராக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் ரஜினிகாந்த். சில சமயங்களில் ரஜினியை விஜய் ஓவர்டேக் செய்திருந்தாலும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்சனில் நான்தான் கிங் என ரஜினி நிருபித்து வருகிறார்
அவரின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்துள்ளது. இதுவரை இந்த திரைப்படம் ரூ.740 கோடி வரை வசூல் செய்து விட்டது. தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.200 கோடி வசூலை இந்த படம் நெருங்கி விட்டது..
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த பிரபல விநியோகஸ்தர் மற்றும் தியேட்டர் சங்க தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் ‘120 வருட தமிழ் சினிமாவில் ஜெயிலர் 2-தான் நம்பர் ஒன் ஹிட்.. குடும்பத்தோடு திரண்டு வந்து பார்க்கிறார்கள்.. இந்த படத்தில் வசூல் ஆயிரம் கோடியை தாண்டும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் மூன்று வாரத்தில் ஓடிடி ரிலீஸ் என்பதை தள்ளி வைக்குமாறு சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்திடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த பிரபல விநியோகஸ்தர் மற்றும் தியேட்டர் சங்க தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் ‘120 வருட தமிழ் சினிமாவில் ஜெயிலர் 2-தான் நம்பர் ஒன் ஹிட்.. குடும்பத்தோடு திரண்டு வந்து பார்க்கிறார்கள்.. இந்த படத்தில் வசூல் ஆயிரம் கோடியை தாண்டும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் மூன்று வாரத்தில் ஓடிடி ரிலீஸ் என்பதை தள்ளி வைக்குமாறு சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்திடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.