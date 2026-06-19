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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (21:43 IST)

340 கோடிக்கு மேல வசூல் பண்ணது 3 பேருதான்!.. திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் பேட்டி...

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Publish: Fri, 19 Jun 2026 (21:43 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (21:46 IST)
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இப்போதெல்லாம் ஒரு திரைப்படம் நன்றாக ஓடிவிட்டாலே அந்த படத்தின் ஹீரோ தங்களின் சம்பளத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி விடுகிறார்கள். அதுவும் தமிழ் சினிமாவைப் பொறுத்தவரை தனுஷ், சிம்பு, விக்ரம், சூர்யா போன்றவர்கள் 50 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார்கள்.

சிவகார்த்திகேயன் 70 கோடியும், ரஜினி 150 கோடிக்கு மேலேயும் சம்பளம் வாங்குகிறார்கள். விஜய் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகம் படத்தில் 225 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக சொல்லப்பட்டது. குட் பேட் அக்லி படத்தில் 115 கோடி சம்பளம் வாங்கி நடித்த அஜித்குக்மார் தனது அடுத்த படத்திற்கு 185 கோடி சம்பளம் கேட்கிறார். எனவே, அந்த படத்தை தயாரிக்க தயாரிப்பாளர்கள் முன்வரவில்லை. அதோடு, நடிகர்கள் லாபத்தில் பங்கு என்கிற சதவீத அடிப்படையில் திரைப்படங்கலில் நடிக்க வேண்டுமென தயாரிப்பாளர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள். தற்போது விக்ரம் உள்ளிட்ட சிலர் அப்படி ஒத்துக்கொண்டு நடிக்க துவங்கியிருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில், வினியோகஸ்தர் சங்க தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் ஊடகம் ஒன்றில் அளித்த பேட்டியில் ‘தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை 340 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தவர்கள் ரஜினி, விஜய், சூர்யா ஆகிய மூன்று பேர் மட்டுமே. இவர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுப்பதில் தவறில்லை. ஆனால் அஜித்தை பொருத்தவரை அவரது மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்றத்தை விட அதிக சம்பளம் கேட்கிறார். அஜித்தின் கெரியரில் அதிக வசூல் செய்த படம் குட் பேட் அக்லி மட்டுமே. ஆனால் தயாரிப்பாளருக்கு அந்த படம் 40 சதவீதம் நஷ்டம்.அதனால்தான் பல தயாரிப்பாளர்கள் அஜித் படங்களை தயாரிக்க முன் வருவதில்லை’ என கூறியிருக்கிறார்.
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பாலகிருஷ்ணன்

340 கோடிக்கு மேல வசூல் பண்ணது 3 பேருதான்!.. திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் பேட்டி...

340 கோடிக்கு மேல வசூல் பண்ணது 3 பேருதான்!.. திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் பேட்டி...இப்போதெல்லாம் ஒரு திரைப்படம் நன்றாக ஓடிவிட்டாலே அந்த படத்தின் ஹீரோ தங்களின் சம்பளத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி விடுகிறார்கள்

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