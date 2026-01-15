வியாழன், 15 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (10:04 IST)

சூர்யா ரசிகர்களுக்கு டபுள் அல்ல ட்ரிபிள் கொண்டாட்டம்.. மாஸ் தகவல்..!

நடிகர் சூர்யாவின் ரசிகர்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாட்ட ஆண்டாக அமையவுள்ளது. சூர்யாவின் அடுத்தடுத்த படங்களின் வெளியீட்டு தேதிகள் குறித்த உற்சாகமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. இதன்படி, 2026-ல் மட்டும் சூர்யாவின் மூன்று முக்கிய திரைப்படங்கள் திரைக்கு வரவுள்ளன.
 
முதலில், சூர்யா நடித்துள்ள 'கருப்பு' திரைப்படம் பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படம் ஒரு அழுத்தமான கதையம்சத்தை கொண்டிருக்கும் என தெரிகிறது. அதனை தொடர்ந்து, ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'சூர்யா 46' திரைப்படம், கோடை விடுமுறையை குறிவைத்து மே 1-ஆம் தேதி வெளியாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஆண்டின் இறுதியில், சூர்யாவின் மற்றுமொரு பிரம்மாண்டமான படைப்பான 'சூர்யா 47' தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒரே ஆண்டில் மூன்று வெவ்வேறு விதமான கதைக்களங்களில் சூர்யாவை பார்க்கப்போகும் ஆவலில் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களைக் கொண்டாடி வருகின்றனர். 
 
குறிப்பாக, கோடை விடுமுறை மற்றும் தீபாவளி என இரண்டு மிகப்பெரிய விடுமுறை காலங்களையும் சூர்யா ஆக்கிரமிக்க போவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

