2வது நாளிலேயே சரிந்த வசூல்!.. டாக்சிக் கலெக்ஷன் அப்டேட்!...
கே.ஜி.எப், கே.ஜி.எப் 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் மூலம் இந்திய சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் யாஷ். இந்த இரண்டு படங்களும் யாஷை பேன் இண்டியா நடிகராக மாற்றி அவரின் மார்க்கெட்டை பெரிய அளவில் கொண்டு போய் வைத்து விட்டது. எனவே இந்திய சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக மாறினார் யாஷ்.
கேஜிஎப் 2-வுக்கு பின் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்சிக் என்கிற திரைப்படத்தில் யாஷ் நடித்தார். முழுக்க முழுக்க கேங்ஸ்டர் படமாக டாக்சிக் உருவாகியிருக்கிறது. கடந்த புதன்கிழமை இந்த திரைப்படம் உலகமெங்கும் வெளியானது ஆனால் படத்தில் கதை, திரைக்கதை நன்றாக இல்லை.. 3.15 மணி நேரம் படம் ஓடுகிறது.. படம் நன்றாக இல்லை.. வருகிறார்கள்.. சுடுகிறார்கள். யாஷ் ஸ்டைலாக நடந்து வருகிறார்.. எதற்காக சுட்டுக் கொள்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை.. படம் போர் என சமூக வலைதளங்களில் பலரும் பதிவிட்டனர்.. அதேபோல் படம் பார்த்து விட்டு வெளி வந்த பலரும் படத்திற்கு எதிராக நெகட்டிவ் கருத்துக்களை கூறினார்கள்..
ஆனாலும், முதல் நாளை பொறுத்தவரை அட்வான்ஸ் புக்கிங்கல் பலகோடிகளை வசூல் செய்ததால் 100 கோடியை தாண்டியது. ஆனால் நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக இந்த திரைப்படம் 2வது நாளான நேற்று இந்தியாவில் ரூ.36 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. அதேநேரம் வெளிநாடுகளில் இந்த படம் நல்ல வசூலை பெற்றதால் இரண்டு நாட்களில் டாக்சிக் திரைப்படம் ரூ.190.75 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..
ஆனாலும், முதல் நாளை பொறுத்தவரை அட்வான்ஸ் புக்கிங்கல் பலகோடிகளை வசூல் செய்ததால் 100 கோடியை தாண்டியது. ஆனால் நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக இந்த திரைப்படம் 2வது நாளான நேற்று இந்தியாவில் ரூ.36 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. அதேநேரம் வெளிநாடுகளில் இந்த படம் நல்ல வசூலை பெற்றதால் இரண்டு நாட்களில் டாக்சிக் திரைப்படம் ரூ.190.75 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..