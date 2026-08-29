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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (07:49 IST)

மூனாவது நாளில் முக்காடு போட்ட டாக்சிக்!.. வசூல் இவ்ளோதானா!..

toxic
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (07:53 IST)
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கன்னடத்தில் ஏற்கனவே சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் KGF,KGF2 ஆகிய திரைப்படங்கள் மூலம் தனெக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கியவர் யாஷ். அதிலும், KGF2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 1200 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.

அந்த படத்திற்கு பின் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்சிக் என்கிற படத்தில் யாஷ் நடித்தார். இந்த படத்தில் நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பல கதாநாயகிகள் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியானது.

ஆனால், படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வர துவங்கியது. படம் முழுவதும் சுட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்... அதன்பின் பெண்ணோடு ஜாலியாக இருக்கிறார். இதை தவிர படத்தில் கதையென ஒன்றுமில்லை.. திரைக்கதை சுவாரஸ்யமாக இல்லை.. 3.15 மணி நேரம் தியேட்டரில் உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை என பலரும் கூறினார்கள்.

ஆனாலும், அட்வான்ஸ் புக்கிங் காரணமாக முதல்நாளே இப்படம் 100 கோடி வசூலை தாண்டியது. உலகம் முழுவதும் 140 கோடியை இப்படம் வசூலித்தது. ஆனால், நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக அடுத்த நாள் இப்படம் இந்தியாவில் 36 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்தது. 3வது நாளான நேற்று இப்படம் இந்தியாவில் 26.60 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மொத்தத்தில் 3 நாளில் டாக்சிக் திரைப்படம் 221.45 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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