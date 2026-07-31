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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (18:38 IST)

ஜனநாயகனை தொடந்து Toxic ரிலீஸிலும் பஞ்சாயத்தா? .. KVN புரட்யூசர் பாவம்!..

toxic
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (18:39 IST)
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தற்போது இந்திய சினிமா உலகில் முக்கியமான கார்ப்பரேட் நிறுவனமாக மாறியிருக்கிறது கே.வி.என் புரடெக்‌ஷன். ஏற்கனவே சில படங்களை இந்த நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. இந்த நிறுவனம் தயாரித்த முதல் தமிழ் திரைப்படம் ஜனநாயகன் ஆனால் அந்த படம் கடந்த ஆறு மாதங்களாக வெளியாகாமல் கடந்த 23ம் தேதிதான் வெளியானது.

இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்குள் கேவி.என் நிறுவனம் படாதபாடு பட்டுவிட்டது. ஒருபக்கம் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. ஒருபக்கம் முழு திரைப்படமும் இணையத்தில் லீக் ஆகிவிட்டது. அப்படி வெளியான ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரூ.300 கோடி வசூலை கூட தொடவில்லை என்கிறார்கள்.

ஒருபக்கம் KGF பட ஹீரோ யாஷை வைத்து கே.வி.என் புரடெக்‌ஷன் தயாரித்துள்ள திரைப்படம் Toxic.  கன்னடம், தெலுங்கு, ஹிந்தி, தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் பேன் இண்டியா படமாக டாக்சிக் வெளியாகவுள்ளது. இந்த படம் தங்களுக்கு அதிக வசூலை கொடுக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் கே.வி.என் நிறுவனம் இருக்கிறது.

வருகிற ஆகஸ்ட் 26ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆன அறிவித்துவிட்டு அதற்கான வேலைகள் தற்போது நடந்து வருகிறது. ஆனால் தற்போது வரை படத்தின் ஓடிடி மற்றும் சேட்டிலைட் உரிமைகள் விற்கப்படவில்லை. ஏற்கனவே இதனால்தான் 3 முறை ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு அது நடக்கவில்லை.

எனவே ஆகஸ்ட் 26ம் தேதி டாக்சிக் திரைப்படம் வெளியாகுமா என்பது கேள்விக்குறியாக மாறியிருக்கிறது. ஏற்கனவே ஜனநாயகன் பட ரிலீசில் படாத பாடுபட்ட கே.வி.என் நிறுவனம் தற்போது டாக்சிக் படத்திலும் ரிலீஸ் பிரச்சனையை சந்தித்துள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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