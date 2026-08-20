  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. toxic movie may release in twelve thousand theatres
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (16:35 IST)

12 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் டாக்ஸிக்?.. பரபர அப்டேட்!..

toxic
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:42 IST)
google-news
கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் கே.ஜி.எப் பட நடிகர் யஷ் ஹீரோவாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டாக்ஸிக். கடந்த 2 வருடங்களுக்கும் மேல் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது. இந்த படத்தில் அப்பா - மகன் என இரட்டை வேடங்களில் யஷ் நடித்திருக்கிறார்.

மேலும், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரோஷி, தாரா சுதாரியா, ருக்மணி வசந்த் என பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோ சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

டாக்ஸிக் திரைப்படம் வருகிற 26ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவிருக்கிறது. சுமார் 12 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் டாக்ஸிக் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் தீவிரம் காட்டி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏ சான்றிதழ் பெற்றுள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் 3.14 மணி நேரம் ஓடக்கூடியது.  டாக்ஸிக் திரைப்படம் கன்னடம், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தனுஷ் முரட்டுத்தனமானவர்!.. நடிகை பிரியா பவானி பேட்டி...

உன் சமாச்சாரம் எல்லாமே பெருசு!.. கவின் - நயன்தாரா நடிப்பில் ஹாய் டிரெய்லர் வீடியோ!...

உன் சமாச்சாரம் எல்லாமே பெருசு!.. கவின் - நயன்தாரா நடிப்பில் ஹாய் டிரெய்லர் வீடியோ!...சின்னத்திரையிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் கவின்.

12 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் டாக்ஸிக்?.. பரபர அப்டேட்!..

12 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் டாக்ஸிக்?.. பரபர அப்டேட்!..கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் கேஜிப் பட நடிகர் யஷ் ஹீரோவாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டாக்ஸிக். கடந்த 2 வருடங்களுக்கும் மேல் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது. இந்த படத்தில் அப்பா - மகன் என இரட்டை வேடங்களில் யஷ் நடித்திருக்கிறார்.

தனுஷ் முரட்டுத்தனமானவர்!.. நடிகை பிரியா பவானி பேட்டி...

தனுஷ் முரட்டுத்தனமானவர்!.. நடிகை பிரியா பவானி பேட்டி...துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் தனுஷ்.

பிசியான நாட்களை மிஸ் செய்கிறேன் - ராஷ்மிகா உருக்கம்

பிசியான நாட்களை மிஸ் செய்கிறேன் - ராஷ்மிகா உருக்கம்இந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான ராஷ்மிகா மந்தனா, தற்போது மைசா திரைப்படத்தில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இப்படத்தின் நடனக்

பட்ஜெட்ல பாதி கூட வரலயே!.. மொத்தமா வாஷ் அவுட்டான மகுடம்!.. வசூல் அப்டேட்!..

பட்ஜெட்ல பாதி கூட வரலயே!.. மொத்தமா வாஷ் அவுட்டான மகுடம்!.. வசூல் அப்டேட்!..விஷால் முதன் முறையாக இயக்கி இரட்டை வேடங்களில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் மகுடம்.