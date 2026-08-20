12 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் டாக்ஸிக்?.. பரபர அப்டேட்!..
கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் கே.ஜி.எப் பட நடிகர் யஷ் ஹீரோவாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டாக்ஸிக். கடந்த 2 வருடங்களுக்கும் மேல் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது. இந்த படத்தில் அப்பா - மகன் என இரட்டை வேடங்களில் யஷ் நடித்திருக்கிறார்.
மேலும், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரோஷி, தாரா சுதாரியா, ருக்மணி வசந்த் என பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோ சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.
டாக்ஸிக் திரைப்படம் வருகிற 26ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவிருக்கிறது. சுமார் 12 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் டாக்ஸிக் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் தீவிரம் காட்டி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏ சான்றிதழ் பெற்றுள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் 3.14 மணி நேரம் ஓடக்கூடியது. டாக்ஸிக் திரைப்படம் கன்னடம், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
டாக்ஸிக் திரைப்படம் வருகிற 26ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவிருக்கிறது. சுமார் 12 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் டாக்ஸிக் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பு நிறுவனம் தீவிரம் காட்டி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏ சான்றிதழ் பெற்றுள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் 3.14 மணி நேரம் ஓடக்கூடியது. டாக்ஸிக் திரைப்படம் கன்னடம், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.