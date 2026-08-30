வீக் எண்டிலும் செல்ப் எடுக்காத டாக்சிக்!.. 4 நாள் வசூல் அப்டேட்..
கேஜிஎப் 2 படத்திற்கு பின் நடிகர் யாஷ் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் டாக்சிக். இந்த படத்தை கீது மோகன்தாஸ் இயக்கியிருக்கிறார்.கடந்த நான்கு வருடங்களாக இந்த படத்திற்காக கடுமையான உழைப்பை யஷ் போட்டிருந்தார். அதோடு இயக்குனரோடு இணைந்து கதையையும் அவர் எழுதியதோடு படத்தையும் இணைந்து அவர் தயாரித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தில் நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்..
இந்த படத்தில் பல படுக்கையறை காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தது. படம் வெளியானதும் இந்த படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வந்தது. படத்தில் என்ன நடக்கிறது? என்ன கதை? எதற்காக சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள்? என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை.. படத்தில் கதையும் இல்லை.. திரைக்கதையிலும் சுவாரசியம் இல்லை. 3.15 மணி நேரம் படம் பாடாய் படுத்துகிறது என பலரும் கூறினார்கள்.
முதல்நாள் அட்வான்ஸ் புக்கிங் காரணமாக இந்த இந்தப் படம் இந்தியாவில் 101 கோடி வரை வசூல் செய்த நிலையில் இரண்டாம் நாள் 37 கோடியும், மூன்றாம் நாள் 27 கோடியும் வசூல் செய்திருந்தது.. நான்காம் நாளான நேற்று இந்த படம் 24 கோடி வசூல் செய்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
உலக அளவில் வசூலை சேர்த்தால் 4 நாட்களில் டாக்சிக் திரைப்படம் 254 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. வெள்ளிக்கிழமை இந்தியாவில் 27 கோடி வசூல் செய்த நிலையில் வார இறுதியில் வசூல் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் நெகடிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக வசூல் குறைந்துள்ளது.
முதல்நாள் அட்வான்ஸ் புக்கிங் காரணமாக இந்த இந்தப் படம் இந்தியாவில் 101 கோடி வரை வசூல் செய்த நிலையில் இரண்டாம் நாள் 37 கோடியும், மூன்றாம் நாள் 27 கோடியும் வசூல் செய்திருந்தது.. நான்காம் நாளான நேற்று இந்த படம் 24 கோடி வசூல் செய்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
உலக அளவில் வசூலை சேர்த்தால் 4 நாட்களில் டாக்சிக் திரைப்படம் 254 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. வெள்ளிக்கிழமை இந்தியாவில் 27 கோடி வசூல் செய்த நிலையில் வார இறுதியில் வசூல் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் நெகடிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக வசூல் குறைந்துள்ளது.