  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. toxic movie four days collection report
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (07:55 IST)

வீக் எண்டிலும் செல்ப் எடுக்காத டாக்சிக்!.. 4 நாள் வசூல் அப்டேட்..

toxic
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (07:58 IST)
google-news
கேஜிஎப் 2 படத்திற்கு பின் நடிகர் யாஷ் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் டாக்சிக். இந்த படத்தை கீது மோகன்தாஸ் இயக்கியிருக்கிறார்.கடந்த நான்கு வருடங்களாக இந்த படத்திற்காக கடுமையான உழைப்பை யஷ் போட்டிருந்தார். அதோடு இயக்குனரோடு இணைந்து கதையையும் அவர் எழுதியதோடு படத்தையும் இணைந்து அவர் தயாரித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தில் நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்..

இந்த படத்தில் பல படுக்கையறை காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தது. படம் வெளியானதும் இந்த படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வந்தது. படத்தில் என்ன நடக்கிறது? என்ன கதை? எதற்காக சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள்? என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை.. படத்தில் கதையும் இல்லை.. திரைக்கதையிலும் சுவாரசியம் இல்லை. 3.15 மணி நேரம் படம் பாடாய் படுத்துகிறது என பலரும் கூறினார்கள்.

முதல்நாள் அட்வான்ஸ் புக்கிங் காரணமாக இந்த இந்தப் படம் இந்தியாவில் 101 கோடி வரை வசூல் செய்த நிலையில் இரண்டாம் நாள் 37 கோடியும்,  மூன்றாம் நாள் 27 கோடியும் வசூல் செய்திருந்தது.. நான்காம் நாளான நேற்று இந்த படம் 24 கோடி வசூல் செய்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

உலக அளவில் வசூலை சேர்த்தால் 4 நாட்களில் டாக்சிக் திரைப்படம் 254 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. வெள்ளிக்கிழமை இந்தியாவில் 27 கோடி வசூல் செய்த நிலையில் வார இறுதியில் வசூல் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் நெகடிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக வசூல் குறைந்துள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அஜித் இல்ல!.. அந்த நடிகருடன் இணையும் சிறுத்தை சிவா!...

சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 15 நாள் மொத்த வசூல் நிலவரம்

சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 15 நாள் மொத்த வசூல் நிலவரம்கருப்பு படத்தின் பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்குப் பிறகு, நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். பிரபல

இது ஈசி இல்ல!... டாக்ஸிக் யஷ்ஷை பாராட்டிய காந்தார ஹீரோ!...

இது ஈசி இல்ல!... டாக்ஸிக் யஷ்ஷை பாராட்டிய காந்தார ஹீரோ!...KGF பட புகழ் நடிகர் யாஷ் நடிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படம் கடந்த புதன் கிழமை உலகமெங்கும் வெளியானது.

வெற்றிமாறன் - சுதாகொங்கரா காம்போவில் விஜய் படம்!.. ஜிவி பிரகாஷ் பேட்டி....

வெற்றிமாறன் - சுதாகொங்கரா காம்போவில் விஜய் படம்!.. ஜிவி பிரகாஷ் பேட்டி....தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடித்த விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் மாறிவிட்டார் .

பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வந்தும் இப்படியா?.. ஒன்ஸ் மோர் படத்தின் வசூல் இவ்ளோதானா!..

பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ வந்தும் இப்படியா?.. ஒன்ஸ் மோர் படத்தின் வசூல் இவ்ளோதானா!..லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய கைதி, மாஸ்டர் ஆகிய படங்களில் வில்லனாக நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் அர்ஜுன் தாஸ்.

10 கோடி கூட வரலயே!.. நயன்தாரா போட்ட காசு திரும்பி வருமா?!...

10 கோடி கூட வரலயே!.. நயன்தாரா போட்ட காசு திரும்பி வருமா?!...லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த விஷ்ணு எடவன் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ஹாய்.