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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (10:53 IST)

நெகட்டிவ் விமர்சனம் வந்தும் முதல் நாளிலேயே 100 கோடி!.. Toxic வசூல் அப்டேட்!...

toxic
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (10:54 IST)
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கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் கேஜிஎப் பட ஹீரோ யாஷ் நடித்து உருவாகியுள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் நேற்று உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படத்தில் அதிக வன்முறை மற்றும் படுக்கையறை காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தது டிரெய்லர் வீடியோவை பார்த்தபோதே தெரிந்தது. இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் ஏ சான்றிதழ் கொடுத்திருந்தது.

இந்த படம் நேற்று வெளியானபோது முதல் காட்சியை பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் படம் நன்றாக இல்லை.. ஒரு கதை இல்லை.. திரைக்கதையில் சுவாரஸ்யம் இல்லை.. 3.15 மணி நேரம் தியேட்டரில் வச்சி செஞ்சிட்டாங்க.. நான் தூங்கிட்டேன்.. செம போர்.. யாஷ் வறார்.. சுடுறார். பொண்ணுங்களோட ஜாலியா இருக்கார்.. படம் ஃபுல்லா இதுதான்.. வேற எதுவும் இல்ல’ என பலரும் சொன்னார்கள்.

அதேநேரம் இந்த படம் நேற்று இந்தியாவில் இந்த திரைப்படம் 100 கோடி வசூலை தாண்டிவிட்டது. அதேபோல், வெளிநாட்டு வசூலையெல்லாம் சேர்த்தால் டாக்ஸிக் திரைப்படம் நேற்று 140 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும், படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வருவதால் போகப்போக வசூல் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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