டாக்சிக் கலெக்ஷன்!.. முதல் நாள் வசூலில் ஷாருக்கானை மிஞ்சிய யாஷ்!..
கே.ஜி. எப் மற்றும் கே.ஜி.எப் 2 ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் கன்னட நடிகர் யாஷை ஒரு பேன் இண்டியா நடிகராக மாற்றியது. இந்த படம் கன்னடத்தில் எடுக்கப்பட்டாலும் தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு போன்ற மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 1500 கோடி வரை வசூல் செய்தது.
KGF2 படம் வெளியாகி நான்கு வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்சிக் என்கிற திரைப்படத்தில் யாஷ் நடித்து வந்தார், இந்த திரைப்படத்தில் கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.
இந்த படத்தில் நிறைய வன்முறை காட்சிகளும், படுக்கையறை காட்சிகளும் இடம் பெற்றிருந்தன. இந்த படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் வெளியானது. ஆனால் படத்தின் கதை, திரைக்கதை நன்றாக இல்லை.. படம் நன்றாக இல்லை என விமர்சனங்கள் வந்தது. ஆனாலும் இந்த படம் முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் ரூ.140.75 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்தியாவில் இப்படம் 101 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. முதல் நாள் வசூஅலி ஒப்பிடும்போது ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் முதல் வசூலை டாக்சிக் திரைப்படம் தாண்டியிருக்கிறது.
இந்த படத்தில் நிறைய வன்முறை காட்சிகளும், படுக்கையறை காட்சிகளும் இடம் பெற்றிருந்தன. இந்த படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் வெளியானது. ஆனால் படத்தின் கதை, திரைக்கதை நன்றாக இல்லை.. படம் நன்றாக இல்லை என விமர்சனங்கள் வந்தது. ஆனாலும் இந்த படம் முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் ரூ.140.75 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்தியாவில் இப்படம் 101 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. முதல் நாள் வசூஅலி ஒப்பிடும்போது ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் முதல் வசூலை டாக்சிக் திரைப்படம் தாண்டியிருக்கிறது.