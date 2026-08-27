  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. toxic movie collection crosed jawan movie
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (12:58 IST)

டாக்சிக் கலெக்‌ஷன்!.. முதல் நாள் வசூலில் ஷாருக்கானை மிஞ்சிய யாஷ்!..

toxic
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (13:00 IST)
google-news
கே.ஜி. எப் மற்றும் கே.ஜி.எப் 2 ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் கன்னட நடிகர் யாஷை ஒரு பேன் இண்டியா நடிகராக மாற்றியது. இந்த படம் கன்னடத்தில் எடுக்கப்பட்டாலும் தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு போன்ற மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 1500 கோடி வரை வசூல் செய்தது.

KGF2 படம் வெளியாகி நான்கு வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்சிக் என்கிற திரைப்படத்தில் யாஷ் நடித்து வந்தார், இந்த திரைப்படத்தில் கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.

இந்த படத்தில் நிறைய வன்முறை காட்சிகளும், படுக்கையறை காட்சிகளும் இடம் பெற்றிருந்தன. இந்த படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் வெளியானது. ஆனால் படத்தின் கதை, திரைக்கதை நன்றாக இல்லை.. படம் நன்றாக இல்லை என விமர்சனங்கள் வந்தது. ஆனாலும் இந்த படம் முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் ரூ.140.75 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்தியாவில் இப்படம் 101 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. முதல் நாள் வசூஅலி ஒப்பிடும்போது ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் முதல் வசூலை டாக்சிக் திரைப்படம் தாண்டியிருக்கிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நெகட்டிவ் விமர்சனம் வந்தும் முதல் நாளிலேயே 100 கோடி!.. Toxic வசூல் அப்டேட்!...

தைரியமா இரு விஜிமா!.. விஜய் அண்ணன் எனக்கு சொன்ன மாதிரி இருந்தது!.. விஜயலட்சுமி உருக்கம்!..

தைரியமா இரு விஜிமா!.. விஜய் அண்ணன் எனக்கு சொன்ன மாதிரி இருந்தது!.. விஜயலட்சுமி உருக்கம்!..தமிழில் ஃபிரண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் நடித்தவர் விஜயலட்சுமி.

நேபாளத்துக்கு போன என் அப்பா - அம்மாவை காணவில்லை!.. நிவேதா பெத்துராஜ் வேண்டுகோள்!...

நேபாளத்துக்கு போன என் அப்பா - அம்மாவை காணவில்லை!.. நிவேதா பெத்துராஜ் வேண்டுகோள்!...நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளம் காரணமாக 500க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்க கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது

டாக்சிக் கலெக்‌ஷன்!.. முதல் நாள் வசூலில் ஷாருக்கானை மிஞ்சிய யாஷ்!..

டாக்சிக் கலெக்‌ஷன்!.. முதல் நாள் வசூலில் ஷாருக்கானை மிஞ்சிய யாஷ்!..கே.ஜி. எப் மற்றும் கே.ஜி.எப் 2 ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் கன்னட நடிகர் யாஷை ஒரு பேன் இண்டியா நடிகராக மாற்றியது.

நெகட்டிவ் விமர்சனம் வந்தும் முதல் நாளிலேயே 100 கோடி!.. Toxic வசூல் அப்டேட்!...

நெகட்டிவ் விமர்சனம் வந்தும் முதல் நாளிலேயே 100 கோடி!.. Toxic வசூல் அப்டேட்!...கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் கேஜிஎப் பட ஹீரோ யாஷ் நடித்து உருவாகியுள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் நேற்று உலகமெங்கும் வெளியானது

படத்தோட கதை என்னன்னு கடைசி வரை கண்டுபிடிக்க முடியல! – டாக்ஸிக் படத்தை விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறன்

படத்தோட கதை என்னன்னு கடைசி வரை கண்டுபிடிக்க முடியல! – டாக்ஸிக் படத்தை விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறன்கே.ஜி.எஃப் படங்களின் வெற்றிக்குப் பிறகு யஷ் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் டாக்ஸிக் . கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள