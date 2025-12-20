சனி, 20 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (14:59 IST)

சிம்பு - வெற்றிமாறனின் ‘அரசன்’ படத்தில் ‘ஹார்ட் பீட்’ நடிகை.. ஆச்சரிய தகவல்..!

சிம்பு - வெற்றிமாறனின் ‘அரசன்’ படத்தில் ‘ஹார்ட் பீட்’ நடிகை.. ஆச்சரிய தகவல்..!
இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் 'அரசன்' திரைப்படத்தில், 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' புகழ் நடிகை யோகலட்சுமி இணைந்துள்ளார். 
வடசென்னை பின்னணியிலான ஒரு புதிய கதைகளத்தில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு கடந்த டிசம்பர் 9-ஆம் தேதி மதுரையில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
 
ஏற்கனவே மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இப்படத்தில் இணைந்த நிலையில், தற்போது யோகலட்சுமியும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
 
'ஹார்ட் பீட்' தொடர் மூலம் கவனத்தை ஈர்த்த இவருக்கு, வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் ஒரு திருப்புமுனை கதாபாத்திரம் கிடைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. நீண்ட எதிர்பார்ப்புக்குப் பிறகு சிம்பு - வெற்றிமாறன் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்படத்திற்கு பெரும் ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகும் SK படம்! இப்பவே தயாரிப்பாளர் தலையில் விழுந்த துண்டு

150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகும் SK படம்! இப்பவே தயாரிப்பாளர் தலையில் விழுந்த துண்டுசிவகார்த்திகேயன் இப்போது பராசக்தி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்தப் படத்தின் புரோமோஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' இறுதி பாகத்தில் ரொனால்டோ.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' இறுதி பாகத்தில் ரொனால்டோ.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, ஹாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற 'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' திரைப்படத் தொடரின் இறுதி பாகத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை, படக்குழுவினர் ரொனால்டோவின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ‘பராசக்தி’ செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ‘பராசக்தி’ செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது.

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்தி

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்திதமிழ் சினிமாவில் 80கள் காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா.

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அரசியலையும், சினிமாவையும் பிரிக்க முடியாது. ஏனெனில் சினிமாவிலிருந்து நிறைய அரசியல்வாதிகள் வந்திருக்கிறார்கள்.

