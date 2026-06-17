தொடர்புடைய செய்திகள்
- ’கருப்பு’ பிரச்சனையில் இருந்தபோது சூர்யாவும் உதவவில்லை.. லோகேஷும் உதவவைல்லை.. ஹெச். வினோத் தான் உதவினார்...
- ஆர்.ஜே.பாலாஜிக்கு காஸ்ட்லி காரை பரிசளித்த சூர்யா!.. இதான் மேட்டரா!..
- 350 கோடி வசூலை நெருங்கிய கருப்பு.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!.. படக்குழு அறிவிப்பு!..
- நீங்கள் கொடுத்த நம்பிக்கை!.. லவ் யூ சார்!.. கருப்பு ஹீரோவை சந்தித்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி!..
- சூர்யாவின் 50வது படத்தை இயக்கப்போவது அவரா?!.. தமிழில் யாருமே இல்லையா?..
2026-ல் அதிக வசூலை பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்கள்!.. அடிச்சி தூக்கிய கருப்பு...
2026-ம் வருடத்தை பொறுத்தவரை கடந்த ஆறு மாதங்களில் வெளியான திரைப்படங்களில் அதிக வசூலை பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்கள் பற்றி பார்ப்போம்;
இந்த லிஸ்டில் முதல் இடத்தில் கருப்பு திரைப்படம் இருக்கிறது. ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலஜி முக்கிய வேடத்தில் நடித்து சாய் அபயங்கர் இசையில் வெளியான இந்த திரைப்படம் 140 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது.
இரண்டாம் இடத்தில் சுதாகொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வெளியான பராசக்தி திரைப்படம் இருக்கிறது. இந்த திரைப்படம் 85 முதல் 100 கோடி வரை வசூல் செய்திருக்கிறது..
மூன்றாவது இடத்தில் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கிய தாய்க் கிழவி திரைப்படம் இருக்கிறது. ராதிகா, ரைச்சல் ரபாகா, சிங்கம் புலி, முனீஷ்காந்த், பால சரவணன், முத்துகுமார் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் உருவான இந்த திரைப்படம் 72 முதல் 82 கோடி வரை வசூல் செய்தது.
நான்காவது இடத்தில் கென் கருணாச் நடித்த யூத் திரைப்படம் இருக்கிறது. 10 கோடிக்கும் குறைவான பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படம் 70 முதல் 82 கோடி வசூல் செய்ததாக சொல்லப்பட்டது. 5வவது இடத்தில் ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வெளியான பிளாஸ்ட் திரைப்படம் இருக்கிறது. இந்த திரைப்படம் 68 கோடியை வசூல் செய்துள்ளது. மேற்கண்ட 5 திரைப்படங்களில் தாய் கிழவி, யூத், பிளாஸ்ட் ஆகிய மூன்று படங்களின் இயக்குனருக்கும் அது முதல் திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த லிஸ்டில் முதல் இடத்தில் கருப்பு திரைப்படம் இருக்கிறது. ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலஜி முக்கிய வேடத்தில் நடித்து சாய் அபயங்கர் இசையில் வெளியான இந்த திரைப்படம் 140 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது.
இரண்டாம் இடத்தில் சுதாகொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வெளியான பராசக்தி திரைப்படம் இருக்கிறது. இந்த திரைப்படம் 85 முதல் 100 கோடி வரை வசூல் செய்திருக்கிறது..
மூன்றாவது இடத்தில் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கிய தாய்க் கிழவி திரைப்படம் இருக்கிறது. ராதிகா, ரைச்சல் ரபாகா, சிங்கம் புலி, முனீஷ்காந்த், பால சரவணன், முத்துகுமார் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் உருவான இந்த திரைப்படம் 72 முதல் 82 கோடி வரை வசூல் செய்தது.