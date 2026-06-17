  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. top five hit movies which released in 2026
Written By
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (18:29 IST)

2026-ல் அதிக வசூலை பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்கள்!.. அடிச்சி தூக்கிய கருப்பு...

2026 hit movies
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (18:29 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (18:30 IST)
google-news
2026-ம் வருடத்தை பொறுத்தவரை கடந்த ஆறு மாதங்களில் வெளியான திரைப்படங்களில் அதிக வசூலை பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்கள் பற்றி பார்ப்போம்;

இந்த லிஸ்டில் முதல் இடத்தில் கருப்பு திரைப்படம் இருக்கிறது. ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலஜி முக்கிய வேடத்தில் நடித்து சாய் அபயங்கர் இசையில் வெளியான இந்த திரைப்படம் 140 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது.
இரண்டாம் இடத்தில் சுதாகொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வெளியான பராசக்தி திரைப்படம் இருக்கிறது. இந்த திரைப்படம் 85 முதல் 100 கோடி வரை வசூல் செய்திருக்கிறது..

மூன்றாவது இடத்தில் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கிய தாய்க் கிழவி திரைப்படம் இருக்கிறது. ராதிகா, ரைச்சல் ரபாகா, சிங்கம் புலி, முனீஷ்காந்த், பால சரவணன், முத்துகுமார் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் உருவான இந்த திரைப்படம் 72 முதல் 82 கோடி வரை வசூல் செய்தது.

நான்காவது இடத்தில் கென் கருணாச் நடித்த யூத் திரைப்படம் இருக்கிறது. 10 கோடிக்கும் குறைவான பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படம் 70 முதல் 82 கோடி வசூல் செய்ததாக சொல்லப்பட்டது. 5வவது இடத்தில் ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வெளியான பிளாஸ்ட் திரைப்படம் இருக்கிறது. இந்த திரைப்படம் 68 கோடியை வசூல் செய்துள்ளது. மேற்கண்ட 5 திரைப்படங்களில் தாய் கிழவி, யூத், பிளாஸ்ட் ஆகிய மூன்று படங்களின் இயக்குனருக்கும் அது முதல் திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல்வர் விஜயை சந்தித்த சமந்தா!.. வைரல் புகைப்படங்கள்!..

முதல்வர் விஜயை சந்தித்த சமந்தா!.. வைரல் புகைப்படங்கள்!..திரைத் துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார் விஜய்.

2026-ல் அதிக வசூலை பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்கள்!.. அடிச்சி தூக்கிய கருப்பு...

2026-ல் அதிக வசூலை பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்கள்!.. அடிச்சி தூக்கிய கருப்பு...2026-ம் வருடத்தை பொறுத்தவரை கடந்த ஆறு மாதங்களில் வெளியான திரைப்படங்களில் அதிக வசூலை பெற்ற டாப் 5 திரைப்படங்கள் பற்றி பார்ப்போம்;

ஜூலை 24ல் வெளியாகும் சத்யவான் சாவித்திரி

ஜூலை 24ல் வெளியாகும் சத்யவான் சாவித்திரிதென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில், அடுத்ததாக வெளியாகக் காத்திருக்கும் திரைப்படம் சத்யவான்

ஜனநாயகனை டேக் ஓவர் பண்ணிய விஜய்!.. ஆனா ஒரு கண்டிஷன்!..

ஜனநாயகனை டேக் ஓவர் பண்ணிய விஜய்!.. ஆனா ஒரு கண்டிஷன்!..விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியாக வேண்டிய நிலையில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் இதுவரை ரிலீஸாகவில்லை.

அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சி: முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார் விலகல்!

அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சி: முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார் விலகல்!தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவில் சமீபகாலமாக ஏற்பட்டுள்ள உள்கட்சித் தவிப்புகளும், அரசியல் நகர்வுகளும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் வேளையில், அக்கட்சிக்கு அடுத்தடுத்து பலத்த அதிர்ச்சிகள் கிடைத்து வருகின்றன.